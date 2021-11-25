الموعد والقنوات الناقلة لـ حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر اليوم

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء فعاليات افتتاح طريق الكباش في الأقصر اليوم، والذي يهدف للترويج للسياحة في مدينة الأقصر، وإظهار ما تمتلكه من ثروة سياحية وأثرية، حيث جرى الإعداد للحفل بعرض منظم ومنسق، ومن المتوقع أن يبهر العالم كما حدث في حفل نقل المومياوات، الذي حرصت الكثير من القنوات العالمية على نقله وبثه.

وانتهت الجهات المعنية من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بمحافظة الأقصر، وبينها تطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين الموجودة بالمحافظة، فضلا عن ترميم صالة الأعمدة بمعبد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر وترميم قاعة الـ14 عمودًا بمعبد الأقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بـ«طريق الكباش».

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة القنوات الناقلة لـ حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر اليوم، والمقرر أن يشارك به عدد كبير من الفنانين وفريق الأوركسترا الذي قاد حفل نقل المومياوات، كالتالي:

موعد افتتاح طريق الكباش

ومن المقرر الاستعداد لانطلاق حفل افتتاح طريق الكباش اليوم بدءا من غروب الشمس، على أن يبدأ الحفل بشكل رسمي في تمام الساعة 7:30 مساء.

القنوات الناقلة لحفل افتتاح طريق الكباش

وحددت وزارة السياحة والآثار القنوات الناقلة الاحتفالية الكبرى لافتتاح طريق الكباش على الهواء مباشرة على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي جاءت كالتالي:

قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449 أفقي.

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

قناة المحور

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11137 رأسي.

معدل الترميز: 27500.

قناة ON E

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي h

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة CBC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785 رأسي.

الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة الحياة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12207.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.