أحداث كبرى شهدتها مصر بعهد السيسي قبل افتتاح طريق الكباش: «أم الدنيا تبهر العالم»

تشهد مدينة الأقصر افتتاح طريق الكباش الأثري، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، بعدما انتهت الدولة المصرية من مشروع تطويره، والذي يزيد عمره عن 3500 سنة، ويربط بين عدد كبير من المعالم الأثرية، ويمتد بين معبدي الكرنك والأقصر بطول 2700 كم.

ويراقب العالم عن كثب افتتاح طريق الكباش، إذ من المنتظر أن تنقل عدد كبير من الفضائيات العالمية فعاليات الحفل، على رأسها شبكة abc الأمريكية، وذلك بعدما أبهرت مصر العالم في شهر أبريل الماضي بتنظيم احتفالية نقل مومياوات 22 ملكا وملكة مصرية إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

ولم يكن افتتاح الطريق الأثري الأقدم في العالم، أول حدث عالمي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ شهدت الدولة تحت قيادته تغييرات جذرية جعلتها تحظى باستضافة الكثير من الأحداث العالمية التي استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام العالمية.

موكب المومياوات

خططت مصر على مدار عامين لإخراج مشهد بديع يليق بمومياوات 22 ملك وملكة مصرية، وفي شهر إبريل الماضي، قدمت ملحمة أشادت بها وسائل الإعلام العالمية، إذ استطاعت أن تنقل مومياوات 18 ملكا و4 ملكات و17 تابوتا، ترجع إلى عصر الأسر من الـ 17 حتى الـ20 من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة.

المشهد المصري المهيب دفع هيئة الإذاعة البريطانية، «بي بي سي»، إلى الاحتفاء به، ووصفته بأنه مشهد تاريخي مهيب، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الموكب الملكي لدى وصوله متحف الحضارة.

كما تصدر هاشتاج «موكب المومياوات الملكية»، الترند العالمي لمنصة التغريدات «تويتر»، بعد نقل الـ22 مومياء ملكية، وأكد المغردون أن مصر أبهرت الجميع بهذا الحفل الرائع وتداولوا صورا من الاحتفالية وأخرى للميدان وهو مزين بالألوان والإضاءات اللافتة، بالإضافة إلى صورة استعرضت الخيول والسيارات التي كانت تحمل المومياوات وعلقوا عليها باللغتين العربية والإنجليزية.

منتدى شباب العالم

استضافت مصر 3 نسخ من منتدى شباب العالم، بداية من عام 2017 وحتى عام 2019، وبسبب جائحة كورونا لم يتم تنظيم الفاعلية العالمية في العام الماضي، لكن جرى الإعلان مؤخرًا انطلاق المنتدى في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

المنتدى حدث سنوي عالمي، ينظم في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف جمع شباب العالم لتعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام من مصر للعالم، حيث اعتمدت الأمم المتحدة نسخ المؤتمر الثلاث الماضية كمنصة دولية تناقش قضايا الشباب.

بطولة العالم لكرة اليد

استضافت مصر بطولة العالم لكرة اليد، في الفترة من 13 وحتى 31 يناير مطلع العام الجاري، واليت استضافتها صالة ستاد القاهرة، والصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والصالة الرياضية ببرج العرب، وصالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر.

وتلقت مصر إشادات العالم، بعد نجاح البطولة، خاصة أنها شهدت مشاركة 32 منتخبا بدلًا من 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، رغم تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا وما فرضته من إجراءات وتدابير احترازية.

واعتمدت مصر نظام «الفقاعة»، وهو ما ساعدها على الخروج بالبطولة إلى بر الأمان، إذ جرى تجهيز غرفة عمليات الأزمات الوقائية ضمن فريق وزارة الصحة، من أجل متابعة الحالة الصحية للمشاركين في البطولة باستمرار، بالإضافة إلى تخصيص غرف عزل في الفنادق التي تقيم فيها فرق البطولة.

المنتخب الوطني قدم أداءً رائعًا، وخرج من البطولة مرفوع الرأس بعد الخسارة من المنتخب الدنماركي بضربات الجزاء في الدور ربع النهائي للبطولة، وأشاد رئيس الجمهورية بأفراده، حيث كتب معلقًا على هذا الخروج المشرف، عبر حسابه الرسمي على منصة التغريدات القصيرة «تويتر»: «تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك، فقد قدموا لنا مثالاً رائعاً على الأداء البطولي وروح القوة حتى آخر لحظة من المباراة».

يوم المدن العالمي

استضافت مصر مؤتمر «يوم المدن العالمي 2021»، في إطار تنظيم فعاليات مؤتمر «يوم المدن العالمي في الأقصر يومي 30 و31 أكتوبر الحالي، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في حضور عدد من مسؤولي منظمة الأمم المتحدة وبرنامج المستوطنات البشرية وكبار الشخصيات الدولية وشركاء التنمية، حيث يأتي الاحتفال الدولي بهذا اليوم العالمي في 31 من أكتوبر من كل سنة.

وأكدت ميمونة شريف، مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن الوقت حان لاتخاذ إجراءات للحد من مخاطر التغيرات المناخية، والاستماع لموقف السلطات.