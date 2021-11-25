تشغيل أول وحدة قلب مفتوح في المنيا بمستشفى ملوي التخصصي

أعلن الدكتور محمد عبدالحكيم مدير مستشفى ملوي، جنوب المنيا عن تشغيل وحدة جراحة القلب المفتوح بمستشفى ملوي التخصصي المنضمة حديثا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة لتكون أول وحدة بمستشفيات وزارة الصحة بمحافظة المنيا وشمال الصعيد.

إجراء أول عمليتين جراحتين بالوحدة لسيدة ومسن

قال «عبد الحكيم»، إن وحدة جراحة القلب المفتوح استقبلت اليوم الخميس أول حالتين، الأولى لسيدة تبلغ من العمر 69 عاماً تعاني من ضيق بابي وارتجاع لإجراء جراحة قلب مفتوح وتغيير صمامين، والثانية لعجوز ستيني يعانى ضيق وارتجاع بابي لإجراء جراحه قلب مفتوح وتغيير صمام.

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانه المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاج، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، موجهاً الشكر لهم لدعمهم المستمر ودورهم في إنشاء وتشغيل الوحدة.

استخراج جسم غريب من طفلة عمرها 4 سنوات

يذكر أن تمكن الفريق الطبي بمستشفى ملوي التخصصي، جنوب المنيا، من استخراج جسم غريب من داخل الشعبة الهوائية اليمنى لطفلة، يشتبه كونها طلقة خرطوش.

حيث أعلنت المستشفى في وقت سابق نجاح الفريق الطبي لأول مرة من استخراج جسم غريب يشتبه في كونه «طلقة خرطوش» من بين الشعبة الهوائية اليمنى ابتلعتها طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات.

وتم تشكيل فريق طبي، وتم عمل أشعة عادية على الصدر بالإضافة إلى عمل أشعة مقطعية على الصدر، وبعد التأكد من مكان وجود الجسم الغريب، تم عمل منظار شعب هوائية لاستخراج الجسم الغريب.