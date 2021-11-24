326 طالبة في انتخابات اتحادات جامعة المنيا.. يمثلن 41% من المرشحين

أفاد الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعلم والطلاب، بأن 797 طالبا وطالبة تقدموا للترشح لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022، بعد إعلان كشوف المرشحين النهائية، ومن بينهم 326 طالبة يمثلن 41% من إجمالي عدد المرشحين، ومن المقرر أن تبدأ الدعاية الانتخابية لجميع المرشحين الذين انطبقت عليهم الشروط غدا الخميس.

رئيس الجامعة: شفافية تامة لتكوين اتحاد قوي يعبر عن الطلاب

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، إن إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية سيتم في إطار الحرية والشفافية واحترام التقاليد الجامعية، لتكوين اتحاد طلابي قوي يعبر عن آراء وطموحات طلاب الجامعة بشكل شرعي، تعميقا لأسس الديمقراطية والعمل بروح الفريق.

وتابع: «وليكون ذلك بداية للعمل الخدمي والتطوعي وتشجيعا على المشاركة الفعالة في الأنشطة المختلفة وفقا للتقاليد والأعراف الجامعية، من أجل إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة في المشروعات التنموية والانتقال إلى الجمهورية الجديدة».

اتباع الإجراءات الوقائية منعا لانتشار فيروس كورونا

أضاف «عبد النبي» أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث سيلتزم المرشحون بمراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية، خلال فترة الدعاية والتصويت حفاظا على سلامة وصحة الجميع.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا، اليوم الأربعاء، الكشوف النهائية للطلاب المرشحين ويبلغ عددهم 797 طالبا وطالبة استوفوا شروط الترشح.

استبعاد 111 طالبا

وتقدم 908 طلاب لخوض الانتخابات على مناصب الأمناء والأمناء المساعدين ولجان الأنشطة وتشمل: الثقافية، العلمية، الفنية، الرياضية، الاجتماعية، الأسر، الجوالة والخدمة العامة، وتم استبعاد 111 منهم لعدم استيفائهم شروط وقواعد الترشح.