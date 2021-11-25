محافظ المنيا يناقش تنفيذ مشروعات الصحة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، العقبات التي تواجه المشروعات الخاصة بمنظومة القطاع الصحي، وذلك خلال الاجتماع الدوري والأسبوعي، لمتابعة معدلات ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالإضافة لبحث المعوقات والمشكلات التي تعوق مسار التنمية بالمشروعات الجاري تنفيذها، والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة للانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الديب المنسق العام لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة الصحة، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، ممثلي المكاتب الاستشارية، وأعضاء مؤسسة دار الهندسة، رؤساء المراكز المستهدفة، ممثلي جهاز التعمير، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء مؤسسة حياة كريمة.

الانتهاء من الدراسات اللازمة لإنشاء الوحدات الصحية

وجه المحافظ، بسرعة إنهاء كافة العقبات التي تواجه كافة المشروعات بصفة العموم، ومشروعات منظومة القطاع الصحي بصفة الخصوص، وذلك من خلال سرعة الانتهاء من الدراسات اللازمة لإنشاء الوحدات الصحية، بالتوازي مع الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير الوحدات الصحية المحدد لها تنفيذ تلك الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد ووفقا لمعايير الجودة.

حياة كريمة تستهدف 192 قرية و757 تابعا بـ5 مراكز

قال المحافظ، إن محافظة المنيا بأجهزتها التنفيذية تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة في 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تطوير قرى الريف المصري، مؤكدا أن الهدف من الاجتماع اكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، مما يحقق رضا المواطن المنياوي.

وكلف «القاضي»، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التي يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التي تظهر أمامهم حيث يتم المرور ميدانيا من جانبنا على كافة المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات.