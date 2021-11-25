هل يحق لمالك الـ«التوك توك» الحصول على دعم تكافل وكرامة؟.. «التضامن» تجيب

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، على موقعها الرسمي، أنه يشترط للحصول على الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، ألا يكون المستفيد لديه ممتلكات مثل السيارة أو أو توكتوك.

جاء ذلك ردا على سؤال إحدى المواطنات، على موقع الوزارة، والذي جاء كالتالي: «معي 3 أبناء في المدرسة وزوج لديه توكتوك هل نستحق دعم تكافل؟».

شروط صرف تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن الإجتماعي، أن أصحاب الأملاك مثل الأراضي أو العقارات أو السيارات لا يستحقون تكافل وكرامة، مؤكدة أن البرنامج يستهدف الأسر ذات المستوى الضعيف جدا، مشيرة إلى أن أبرز شروط الصرف تتمثل فيما يلي:

- يشترط عدم ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

ـ اشترطت وزارة التضامن عدم ملكية محل تجاري أو أكثر للحصول على تكافل وكرامة.

- عدم ملكية أرض زراعية، نصف فدان فأكثر.

ـ يشترط ألا يكون مستفيد تكافل وكرامة مستأجر لأرض زراعية «فدان فأكثر».

- يشترط ألا يكون المستفيد يدفع مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا

ـ عدم امتلاك معدات ثقيله مثل «لودر أو ماكينة طحين أو خلاط بناء».

3 ملايين و800 ألف أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من برنامج دعم «تكافل وكرامة»، يزيد على 3 ملايين و800 ألف أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف جنيه شهريًا، مشيرة في تقرير لها، إلى أن عدد المستفيدين من «تكافل»، حتى منتصف الشهر الجاري، مليونين و87 ألفًا و25 شخصا، بينما بلغ عدد مستفيدي «كرامة»، مليون و335 ألف و762 مستفيدا، بالإضافة إلى 2 مليون و114 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي.

ونوهت الوزارة إلى أن قيمة الدعم المستحق شهريًا لمستفيدي «كرامة»، يزيد على 597 مليون جنيه، بواقع 450 جنيهًا للمسنين، ومثلها للأشخاص ذوى الإعاقة، بينما يحصل مستفيد كرامة من الأيتام على 350 جنيها، ومستفيدي «تكافل» على 500 جنيه شهريا.