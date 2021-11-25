التأمينات الاجتماعية: الحد الأدنى للاشتراك التأميني 1200 جنيه شهريا

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أن الحد الأدني لأجر الإشتراك بمنظومة التأمين الاجتماعي، يبلغ 1200 جنيه خلال العام الجاري، مع زيادة هذا الحد بقيمة 15% سنوياً ليصل إلى 2300 جنيه، عام 2025، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس بالايجاب على قيم المعاشات المستحقة للمشتركين بالنظام .

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بحضورعماد نصر، رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة، وممثلي الشركات الأمريكية، ومتعددي الجنسيات العاملة في مصر.

وخلال اللقاء قدم «عوض»، شرحاً مبسطا للرؤية المستقبلية التي تستهدفها هيئة التأمين الاجتماعى، خلال الفترة القادمة واستمع الي بعض العقبات التي تواجه الشركات في أعمالها والتي تتعلق بعمل الهيئة، مؤكدا متابعتة المستمرة لأي عقبة قد تواجههم.

إتاحة التحول الرقمي في 1 يوليو 2023

وأكد «عوض»، أن الهيئة لا تألوا جهداً لتطوير منظومة العمل الحالية، مشيرا إلى المضي قدماً في عملية التحول الرقمي التي ستتاح إعتباراً من 1 يوليو 2023 بما ييسر كافة الإجراءات لكافة المتعاملين مع منظومة التأمينات الاجتماعية وبما يسهم في تقديم كافة الخدمات التأمينية بكل سهولة و يسر .

تخفيض نسب الاشتراك من 40% إلى 28.75%

وأوضح رئيس الهيئة أن الدولة، وضعت نصب أعينها جميع المشكلات التي تواجه منظومة التأمين الاجتماعي منذ عام 2014 وتم وضع العديد من الحلول لجميع المشكلات التي تواجه جميع المتعاملين مع المنظومة التأمينية سواء أكان صاحب عمل أو مؤمن عليه وأصحاب المعاشات والمستفيدين، حيث تم تخفيض نسب الاشتراك بقانون 148 من نسبة 40% إلى 28.75% دون أي تأثير على قيم المعاشات لأي عامل.

إنشاء صندوق خاص باستثمارات أموال التأمينات

وأشار إلى أن الدولة، اتجهت لإنشاء صندوق خاص باستثمارات أموال التأمينات مرتكز على أساليب علمية وصولا إلى أفضل العوائد الممكنة والتي تنعكس بالايجاب على قيم المعاشات.

العامل غير المنتظم يدفع حصته فقط

وأضاف أنّ الجديد في القانون هو أن يقوم العامل غير المنتظم يدفع حصته فقط، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، وضرب مثالًا على ذلك: «لو اللي بيتم التأمين عليه يدفع 9% أشتراك تأميني، وأجره الحد الأدني للأجر 1200جنيه شهرياً هيدفع 108 جنيهات، و تساهم الخزانة العامة للدولة بمبلغ 144 جنيها، بما يعادل حصة صاحب العمل، وفي مقابل ذلك سيتم تأمينه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، ويستحق معاشًا عند توافر شرط من شروط استحقاق المعاش بحد أدنى 900 جنيه، وهذا الحد الأدنى ليس ثابتًا بل يزيد بصورة سنوية».

إطلاق خدمة تسجيل تسجيل استمارات 1 و2 و6 على موقع الهيئة

وفي سياق متصل أشار رئيس الهيئة إلى أنه تيسيراً على جميع أصحاب الأعمال تم إطلاق خدمة تسجيل استمارات «1 ،2 ،6»، عبر موقع الهيئة www.nosi.gov.eg .