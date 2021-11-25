4 مستندات مطلوبة لتغيير جهة صرف المعاش

ذكرت هيئة التأمينات الاجتماعية بمصر، أنَّه بالتزامن مع قرب موعد صرف معاشات ديسمبر 2021، الأربعاء المقبل الموافق 1 ديسمبر، يمكن لصاحب المعاش أو المستفيدين تعديل جهة الصرف المعاش على أي جهة من الجهات المسؤولة عن صرف المعاشات، تبعاً لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش، بشرط تقديم صاحب المعاش أو المستحق عنه طلب لتعديل جهة صرف المعاش​.

المستندات المطلوبة لتغيير جهة صرف المعاش

وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية بمصر على موقعها الرسمي، أنَّه على الراغب في تغيير جهة الصرف، التوجه إلى المنطقة التأمينية وتقديم طلب لتغيير جهة صرف المعاش وإرفاق المستندات التالية:

- إذا كانت جهة الصرف على أحد البنوك يتمّ موافاة الهيئة بموافقة من البنك على إيقاف المعاش.

- إذا كانت جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها أحد البنوك يتمّ موافاة التأمينات الاجتماعية بموافقة من البنك على تحويل المعاش.

- إذا كان جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها كارت «ميزة»، يتمّ موافاة التأمينات بصورة كارت «ميزة».

- إذا كان جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها حساب فضي معاشات بريد، يتمّ موافاة التأمينات بخطاب من البريد شامل رقم الحساب.​

جهات صرف المعاش

وأوضحت هيئة التأمينات، أنَّ المعاشات تصرف من أي من الجهات الآتية تبعاً لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش​:

- مكاتب هيئة البريد «كارت ميزة أو حساب فضي معاشات».

- بنوك القرى.

- بنك ناصر الاجتماعي.

- البنوك التجارية «كارت ميزة أو حساب توفير».

- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.

وأشارت هيئة التأمينات، أنَّه تمّ إتاحة صرف المعاش من محفظة الهاتف المحمول، للتسهيل على المواطنين، وذلك في إطار توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، وإتاحة البدائل الإلكترونية، حيث يتوجه صاحب المعاش أو المستفيد إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول؛ لفتح محفظة إلكترونية، والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها.