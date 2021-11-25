«المهندسين» تعتمد موازنة 2021 بفائض للسنة الثالثة: وصل لـ621 مليون جنيه

وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، بالأغلبية على ميزانية 2020 والموازنة التقديرية للعام الجاري 2021، وذلك بعد استماع الحضور إلى تقرير المهندس محمد ناصر، أمين الصندوق عن ميزانيات صناديق النقابة لعام 2020، وكذا تقرير مراقب الحسابات، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات.

ميزانية المهندسين

وبحسب بيان صادر عن نقابة المهندسين، منذ قليل، كشف المهندس محمد ناصر، خلال الجمعية العمومية عن تحقيق فائض تاريخي في صندوق المعاشات بـ621 مليون جنيه، الذي حقق فائضًا، للعام الثالث على التوالي بعد أن حقق العام قبل الماضي 178 مليون جنيه، وفائض العام الماضي 365 مليون جنيه، بعد أن كان يحقق عجزًا في الفترات السابقة.

وخلال استعراضه لميزانية صناديق النقابة لعام 2020، أشار «ناصر»، إلى أنَّ صندوق المعاشات والإعانات حقق فائضًا 620574125 جنيها، حيث بلغت إيراداته 2001832332 جنيها بنسبة زيادة 16%عن عام 2019، فيما بلغت مصروفاته 1381258207 جنيها بنسبة زيادة 1.6% عن عام 2019.

وفيما يخص ميزانية الصندوق، أوضح «ناصر» أنَّ إجمالي الأصول غير المتداولة للصندوق بلغ 571.06 مليون جنيها، فيما بلغ إجمالي الأصول المتداولة 2,754 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي الالتزامات المتداولة للصندوق 797,02 مليون جنيها.

صندوق نقابة المهندسين

وعن صندوق النقابة، أوضح أمين الصندوق، أنَّه حقق خلال عام 2020 فائضا 69 مليون جنيها، مشيرا إلى أنَّ إيراداته بلغت 114,74 مليون جنيها، بنسبة زيادة 20% عن عام 2019، فيما بلغت مصروفاته 45,37 مليون جنيها بانخفاض بنسبة 30% عن عام 2019، موضحًا أنَّ إجمالي الأصول غير المتداولة للصندوق بلغت 64,92 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي الأصول المتداولة للصندوق 319,46 مليون جنيه، في حين بلغ إجمالي الالتزامات المتداولة للصندوق 302,16 مليون جنيه.

وأوضح «ناصر»، أنَّ صندوق مشروع الرعاية الصحية للمهندسين حقق فائضا، مقداره 38830009 جنيها فى عام 2020، حيث بلغت إيراداته 221,1 مليون جنيها، بزيادة 22,5% عن عام 2019، فيما بلغت مصروفاته 182,26 مليون جنيها، بنسبة زيادة 1,6% عن عام 2019، مشيرا إلى أنَّ إجمالي الأصول غير المتداولة للصندوق 644,54 ألف جنيه، فيما بلغت الأصول المتداولة 22,96 مليون جنيها، كما بلغ إجمالي الالتزامات المتداولة للصندوق 115,89 مليون جنيها.

وفيما يخص صندوق الرعاية الاجتماعية، أشار أمين الصندوق، إلى أنَّه تم إنشاؤه عام 2015 لصرف إعانات الإعاقة النفسية والعضوية، ويقوم على التبرعات المالية من المؤسسات والأشخاص، موضحا أن المبالغ النقدية لدى البنوك بلغت 1,283 مليون جنيها، وتم صرف إعانات بمبلغ 189,21 ألف جنيه، فيما بلغ عائد الودائع 73,70 ألف جنيه.

وفي استعراضه للموازنة التقديرية لعام 2021، أوضح «ناصر»، أنَّه من المتوقع أنَّ يحقق صندوق المعاشات والإعانات مليار و800 مليون جنيها إيرادات، فيما أنَّه من المتوقع أن يحقق مصروفات بـ مليار و520 مليون جنيه، ليحقق فائضًا متوقعًا 281 مليون جنيه تقريبًا.

وفيما يخص الإيرادات المتوقعة لصندوق النقابة، أشار «ناصر»، إلى أنه من المتوقع تحقيق إيرادات للصندوق بـ108 ملايين و281 ألف جنيه ومصروفات متوقعة بـ53 مليون جنيه ليحقق فائضا متوقعا 55 مليون جنيه تقريبا.

وأشار أمين الصندوق، إلى أنَّه من المتوقع أن يحقق صندوق مشروع الرعاية الصحية إيرادات تقدر بـ240 مليونًا و240 ألف جنيه، على أن يحقق مصروفات تقدر بـ232 مليونا و602 ألف جنيه ليحقق فائضا متوقعا 7 ملايين و638 ألف جنيه.

وأشاد بالجهود المبذولة من المجلس الحالي لتحويل العجز في ميزانية النقابة إلى فائض نتيجة تضافر جهود مجلس النقابة، مشيرًا إلى أنَّ المجلس الحالي استلم النقابة بها عجز 222 مليون جنيهـ وخلال السنوات الثلاثة السابقة استطاع المجلس تحويله إلى فائض وصل إلى 621 مليون جنيه عام 2020.