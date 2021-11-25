حجز الإعلامية بسمة وهبة بالرعاية المركزة بعد الاشتباه في إصابتها بذبحة صدرية

كشف مصدر مُقرب من الإعلامية بسمة وهبة، عن تطورات حالتها الصحية، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال تقديم برنامجها «90 دقيقة» على الهواء مباشرة، مساء أمس الأربعاء.

أسباب دخول بسمة وهبة الرعاية المركزة

وأوضح المصدر أنّ بسمة وهبة جرى احتجازها داخل الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، صباح اليوم الخميس، وذلك بعد خضوعها للفحوصات والتحاليل مساء أمس.

وأكد المصدر أنّ الفريق الطبي المُعالج وجه بدخول بسمة وهبة للرعاية المركزة على الفور للاشتباه في إصابتها بذبحة صدرية، وستظل تحت الملاحظة الطبية، لافتًا إلى أنّ موعد خروجها لغرفة عادية لم يُحدد بعد، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

تفاصيل إصابة بسمة وهبة على الهواء مباشرة

وكان جمهور برنامج «90 دقيقة» عبر قناة المحور فوجئ بانتهاء حلقة الأربعاء، مبكرًا عن موعدها الطبيعي، لتُعلن بعدها القناة إصابة بسمة وهبة بوعكة صحية تطلبت نقلها لأحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر بشكلٍ عاجل.

يذكر أنّ الإعلامية بسمة وهبة، نعت صديقتها الإعلامية أسماء مصطفى، والتي رحلت عن عالمنا صباح يوم الاثنين الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، ونعتها بقولها: «مكنتش أتخيل يا أسماء إن هييجي يوم وأقول الله يرحمك.. آخر مكالمة بيننا اتفقنا إنك هتقوي وكنتي كلك أمل تخفي وقولتيلي أنا بتحسن بس القدر قرر وربنا استردك له.. أنتم السابقون ونحن اللاحقون.. مسافة السكة يا أسماء.. بحبك وحتوحشيني».

وأضافت بسمة وهبة في نعيها للإعلامية أسماء مصطفى: «هدعي لك في الحرم إن ربنا يرحمك، شيء صعب جدا.. كنا متوقعين إن ربنا مش هيسترد دلوقتي.. مش هدعيلك بس، أنا هعملك عمرة وهجيب لك مياه زمزم وهزورك في قبرك».