ميدو عن أزمة بسمة وهبة الصحية: توجهت للمستشفى لإجراء فحوصات

كشف أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن تفاصيل جديدة في أزمة الإعلامية بسمة وهبة الصحية، أثناء تقديم برنامجها «90 دقيقة»، المُذاع على شاشة «المحور».

وقال ميدو: «ألف سلامة على زميلتي الإعلامية بسمة وهبة، التي لم تتمكن من استكمال برنامجها، نظرا لتعرضها لوعكة صحية شديدة»، وذلك من خلال برنامجه «ريمونتادا»، المُذاع على شاشة «المحور».

ميدو: بسمة وهبة في المستشفى لإجراء فحوصات طبية

وأشار لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، إلى أنّ الإعلامية بسمة وهبة توجهت للمستشفى، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، متابعا: «أتمنى لها السلامة الدائمة، والعودة إلى بيتها وإلى قناة المحور في أسرع وقت».

أزمة صحية لـ بسمة وهبة

وتعرّضت الإعلامية بسمة وهبة لوعكة صحية شديدة أمس، أثناء تقديم برنامجها «90 دقيقة» على شاشة «المحور»، حيث خرجت المذيعة لـ فاصل إعلامي، لكنها لم تعد منه مرة أخرى، وجرى إيقاف البرنامج.

قناة المحور تعلن تعرض بسمة وهبة لـ أزمة صحية

من جانبها، كتبت «المحور»، تنويها على الشاشة، ذكرت فيه: «نعتذر عن عدم استكمال حلقة اليوم من برنامج 90 دقيقة، نظرا لإصابة الإعلامية بسمة وهبة بأزمة صحية طارئة».

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها الإعلامية بسمة وهبة لأزمة صحية على الهواء، بل سبق وحدثت لها وعكة صحية في 26 أكتوبر الماضي، أثناء تقديم برنامجها «90 دقيقة»، حيث شعرت بتعب مفاجئ على الهواء، واضطرت لإنهاء حلقتها على الفور.