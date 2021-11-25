القنوات الناقلة لمهرجان القاهرة السينمائي 2021 في دورته الـ43

ينطلق مساء غد الجمعة 26 نوفمبر، مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، ويبحث قطاع عريض من محبي السينما والأفلام عن القنوات الناقلة لمهرجان القاهرة السينمائي 2021 في الدورة 43 لمشاهدة الدورة على مدار أيامها العشر، التي من المقرر أن يتم خلالها تكريم الفنان كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد القنوات الناقلة لمهرجان القاهرة السينمائي 2021 في الدورة 43.

ووفقا للموقع الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي على فيسبوك، فإن المهرجان يفتخر بتقديم شركة قنوات DMC، كالشريك الإعلامي الرئيسي للدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعليه فإن مجموعة قنوات DMC هي الناقل الرسمي للمهرجان إلى جوار كل من قناة المحور الفضائية وقناة النايل سينما.

تردد dmc الجديد 2021 على النايل سات

ويستطيع المشاهد، ضبط أجهزة الإرسال على التردد التالي، للحصول على مشاهدة مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الجديدة عبر قناة dmc، على النايل سات، كالتالي:

- القمر: نايل سات.

- التردد: 12092.

- الاستقطاب: رأسي.

- الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة المحور الفضائية

تردد القناة: 11137.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD .

تردد قناة نايل سينما

التردد: 11843.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة HD .

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطة التأمين الطبي لمهرجان القاهرة السينمائي

وفي سياق متصل، كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، لـ«الوطن» عن خطة التأمين الطبي لإقامة مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد على النحو التالي:

- توفير الخدمات الطبية خلال المهرجان.

- توفير فرق طبية للتأكد من سلامة المشاركين.

- توفير بعض العيادات المتنقلة خلال فعاليات المهرجان.

- وضع فرق طبية في أماكن إقامة الضيوف وأماكن التجمعات.

- فرق طبية متنقلة لتطعيم جميع المشاركين.