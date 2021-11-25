مسلسل علا عبد الصبور يعيد هند صبري لـ«عايزة أتجوز»

تعود الشخصية المحبوبة علا عبد الصبور، أو مسلسل علا عبد الصبور كما هو متداول، والمعروف رسميا باسم «عايزة أتجوز»، بعد غياب أكثر من 10 سنوات، وذلك في أحدث مسلسلات نتفليكس العربية.

مسلسل علا عبد الصبور يعود باسم «البحث عن علا»

وتخوض علا، خلال 6 حلقات، العديد من المغامرات في عالم جديد، ورحلة مميزة تتأرجح فيها ما بين دوامة الحياة، وبين محاولاتها لإعادة اكتشاف ذاتها كامرأة، في حين تحاول الموازنة بين دورها كأم وزوجة ورائدة أعمال.

مسلسل علا عبد الصبور، يعد استكمالا للمسلسل الشهير الذي عرض عام 2010، وشارك في بطولته نخبة من كبار الفنانين؛ منهم سوسن بدر في دور سهير أم علا، وهاني عادل في دور زوجها هشام.

هند صبري تعود بعد غياب 10 سنوات

كما يشهد مسلسل علا عبد الصبور، انضمام ندى موسى، ومحمود الليثي، وداليا شوقي، مع نخبة من ضيوف الشرف، منهم الفنان الكبير خالد النبوي.

مسلسل علا عبد الصبور، بطولة هند صبري، التي شاركت كمنتج منفذ لأول مرة عبر شركتها SALAM PROD بالتعاون مع Partner Pro، والمنتج المنفذ أمين المصري.

المسلسل من تأليف غادة عبد العال، وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير، وغادة عبدالعال، وإخراج هادي الباجوري.

يذكر أن الجزء الأول من المسلسل، حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان 2010، وكان يدور حول الدكتورة علا عبد الصبور التي تخطت حاجز الـ30 عاما دون زواج، وفي كل زيجة تحاول ترتيبها تفشل في تحقيقها، مثل ما حدث في زيجاتها مع أحمد السقا وأحمد رزق وهاني عادل ونضال الشافعي وهشام إسماعيل وخالد جلال وتامر هجرس وأحمد عزمي ويوسف الشريف.