هند صبري: سعيدة إن أول رئيسة وزراء في العالم العربي تونسية

أشادت الفنانة هند صبري، بتولي امرأة منصب رئيس وزراء في تونس، متابعة: «أنا سعيدة جدا جدا إن دي أول رئيسة وزراء في العالم العربي، والرئيس قيس سعيد، أعلن عن تقديره لها واحترامه لها، وأنا سعيد بأدائها، والحكومات العربية الحالية فيها وزيرات متفانيات في عملهن، وبقى فيه تمكين للمرأة كتير جدا، وفيه طفرة كبيرة دافعة للمرأة، وأنا سعيدة بده وكل الإنجازات بتاعت النساء باينة، وكلما نمكن المرأة أكثر، تحقق نجاحا أكثر، وهتعود علينا بالخير ودي إرادة سياسية واضحة».

زيادة عدد الوزيرات في الحكومة التونسية

وأضافت «صبري»، خلال استضافتها في برنامج «معكم» المذاع على فضائية «CBC»، اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أن عدد النساء الوزيرات في تونس حاليا، يشبه عدد الوزيرات في الحكومة المصرية الحالية، بعد أن كانت وزيرة واحدة فقط في عصر جماعة الإخوان.

إدارة مهرجان قرطاج تواصلت معها لتضع صورتها في أيقونة المهرجان

ولفتت الفنانة إلى أن إدارة مهرجان قرطاج العريق، تواصلت معها لتضع صورتها أيقونة في المهرجان، لأن الدور الحالية دورة تكريمة لمخرجة تونسية قديرة توفت بعد إصاباتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مواصلة: «صورتي في الفيلم كان عندي 13 سنة بس نظرة عيني فيها تحدي وهي بتعكس الحالة السياسية في تونس حاليا خاصة أن في تحدي وانتشر التفاؤل عند التوانسة بعد سنوات صعبة».