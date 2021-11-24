هند صبري تكشف عن الصورة الأولى لمسلسلها الجديد «البحث عن علا»

نشرت الفنانة هند صبري الصور الأولى من مسلسل «البحث عن علا»، والذي من المقرر أن يبدأ عرضه الفترة المقبلة على شبكة «نتفليكس»، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك»، معلقة: «بعد غياب أكثر من 10 سنوات تعود الشخصية المحبوبة علا عبد الصبور، في أحدث مسلسلات نتفليكس العربية»، ويشاركها البطولة عدد من النجوم من بينهم سوسن بدر، خالد النبوي وهاني عادل.

هند صبري: «البحث عن علا» يختلف عن «عايزة أتجوز»

وتعود هند صبري لشخصية «علا عبد الصبور» التي قدمتها للمرة الأولى في مسلسل «عايزة أتجوز» عام 2010، وكان مأخوذ عن كتاب بنفس العنوان للكاتبة غادة عبد العال، ولا يعتبر «البحث عن علا» هو الجزء الثاني من المسلسل الأول، ولكن يقدم فكرة مختلفة قائمة بذاتها، وفقا لما كشفته الفنانة هند صبري، في تصريحات سابقة لها بـ «ET بالعربي».

وأوضحت: «المسلسل الجديد ليس جزء ثان من (عايزة أتجوز)، الذي كان عمل مستقل بذاته، وهو بالنسبة لي من أحلى خبرات وتجارب حياتي، وعدم وجود عدد كبير من فريق المسلسل الأول في العمل الجديد يرجع إلى أن الموضوع مختلف تماما، فنحن فقط أخذنا شخصية علا عبد الصبور ووضعناها في عالم مختلف».

فريق مسلسل «البحث عن علا»

مسلسل «البحث عن علا» سيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، إخراج هادي الباجوري، وبطولة هند صبري، هاني عادل، سوسن بدر، ندى موسى، محمود الليثي وداليا شوقي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من بينهم خالد النبوي، ومن المقرر عرضه على شبكة «نتفليكس» في ديسمبر المقبل.

وعبرت هند صبري عن سعادتها بالتعاون مع شبكة «نتفليكس»، خاصة أنها تشارك كمنتج منفذ في المشروع، قائلة: «أنا متحمسة للأمر جدا، فهو أول مشروع لي كمنتجة منفذة مع منصة عالمية بحجم نتفليكس».