هند صبري: «أنا ومنة شلبي مكناش بنطيق بعض».. وسعيدة بتكريمي عن «الممر»

حلت الفنانة هند صبري، ضيفة على برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، أمس الخميس، وتحدثت خلال اللقاء عن علاقتها بأولادها وبغيرها من الفنانين والفنانات في الوسط الفني، وكذلك عن تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي عن دورها في فيلم الممر.

وكشفت هند صبري خلال اللقاء عن علاقتها بالوسط الفني، وأن هناك العديد من الصداقات الحقيقية ولكن هذا لا ينفي وجود بعض الأشخاص غير الأسوياء، قائلة: «فيه كيد وناس مش سوية نفسيا بس مش كله»، مشيرة أنها تعرضت لأمور كيدية من بعض زملائها في بداية مشوارها، «أنا اتعرضت للكيد طبعا وكانوا بيسموني المغتربة، وكانوا بيقولوا خلوا المغتربة تنفعكوا».

هند صبري تكشف عن علاقتها بمنة شلبي

وعن علاقتها بالفنانة منة شلبي، أوضحت أن كانت سيئة في البداية، نتيجة محاولات البعض للإيقاع بينهما «مكناش بنطيق بعض، والموقعاتية وقعوا بينا، خاصة إن أنا ومنة خرجنا في نفس المسار، وكنا في حرص شديد في التعامل».

واستكملت حديثها أنه تم الصلح بينهما في منزل المخرج محمد خان، «عندما اختارنا المخرج محمد خان لفيلم بنات وسط البلد، روحنا بيته وسابنا مع بعض واتكلمنا سوا وحلينا المشكلة، ومن ساعتها داخلين في 20 سنة صحاب».

هند صبري: سعيدة بتكريمي أمام الرئيس السيسي

كما عبرت هند صبري عن سعادتها بتكريمها من الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة عن دورها في فيلم الممر، وقالت: «مش مصدقة إن مشهد في فيلم يخليني أقف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ونتكرم كلنا من أبطال أكتوبر، لكن الحقيقة فيلم الممر تعامل بذكاء شديد، خاصة إن نصف الحرب أمهات بتربي أطفال لوحدهم».

وعن علاقتها بأولادها قالت: «بناتي لسه في سن مبيستوعبوش إني بسافر وبعمل مجهود كتير، وإني أفهمهم دا بيبقى ساعات مش سهل، بس دايما بقولهم نفسي تفهموا قد إيه أنا بحب شغلي عشان أنتوا في يوم تدوروا على حاجة بتحبوها قوي كده وتعملوها، فهتحسوا باللي أنا بعمله النهاردة».