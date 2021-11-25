طرح سيارة شيري تيجو 3 بمبادرة الإحلال بسعر أرخص بـ15 ألف جنيه من السوق

أعلنت مبادرة إحلال السيارات عن الأسعار الجديدة، التي كان من ضمنها الإعلان عن السيارة شيري تيجو 3 وهي سيارة suv من السيارات الرياضية وتشبه السيارات الدفع الرباعي.

وجاءت المفاجأة أن السيارة شيري تيجو تم تسعيرها في حالة الدفع الفوري 236 ألف جنيه ومن ضمن المميزات أنها لا يوجد عليها أي مبالغ مالية مضافة وتعتبر أرخص من السوق بـ15 ألف جنيه بالإضافة إلى الأوفر برايس الذي يتجاوز 15 ألف جنيه.

أسعار سيارات تيجو 3 موديل 2022

وكانت أسعار سيارات تيجو 3 موديل 2022 جنيه تم تحديدها في السوق المحلية؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن الوكيل المحلي للعلامات التجارية هيونداي، ومازدا، وشيري، وجيلي في مصر لتبدأ من شيري تيجو 3 أتوماتيك 2022 السعر 243 ألف جنيه.

تنتمي السيارة شيري تيجو 3 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 126 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر.

متوسط استهلاك السيارة من الوقود

ووفقًا للبيانات المعلنة عن تيجو 3، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية:

- الطول 4.4 متر

- العرض 1.7 متر

- الارتفاع 1.6 متر

- سعة الشنطة الخلفية 550 لتر

مواصفات شيري تيجو 3 موديل 2022

تضمنت السيارة شيري تيجو 3 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام منع إدارة المحرك، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، وحساسات خلفية، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة».

ودعمت بمجموعة من التجهيزات جنوط رياضية 17 بوصة، وفتحة سقف كهربائية، ومصابيح أمامية مع خاصية التحكم فى مستوي ارتفاع الإضاءة، ومصابيح خلفية.

وتقدم طرازات السيارة تيجو 3 ببعض الكماليات الأخرى ومنها «خاصية التحكم في عجلة القيادة، وإمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات، ومقعد الراكب الأمامي في 4 اتجاهات، ومنافذ كهربائية، إضافة إلى مرايات كهربائية جانبية، وعدادات مزودة بشاشة، ومكيف هواء أوتوماتيكي».

وتحتوي على نظام ترفيهي مكون من «شاشة وسائط 8 بوصة – مشغل أسطوانات DVD، وعدد 4 مكبرات صوتية مع خاصية ربط الهواتف المحمولة – مخرج USB - بلوتوث»، وغيرها.