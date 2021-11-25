حادث ديرب نجم اليوم.. مقتل عامل وإصابة سيدة ببتر في اقتحام سيارة لمخبز

شهدت مدينة ديرب نجم حادثا مأساويا، مساء اليوم، حيث اقتحمت سيارة نقل مخبز للخبز البلدي ومحل حلاقة، ما أسفر عن مصرع عامل بالفرن وإصابة سيدة بإصابات خطرة، فيما لاذ السائق والتباع بالفرار خوفا من الأهالي وسلما أنفسهما إلى الشرطة.

سيارة نقل تقتحم مخبزا في حادث ديرب نجم اليوم

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة ديرب نجم بلاغا باقتحام سيارة نقل لمخبز ومحل حلاقة، ما أسفر عن مصرع كريم أشرف، 19 عاما، عامل بالمخبز، وإصابة ريهام نبيل ببتر في قدميها جراء اصطدام السيارة بها أثناء تواجدها في مكان الواقعة.

ونُقلت المصابة إلى مستشفى ديرب نجم المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على جثة المتوفى تحت تصرف النيابة العامة والتصريح بالدفن في وقت لاحق.

وفاة عامل وإصابة سيدة ببتر قدميها

وقال «مصطفى» سائق بمدينة ديرب نجم وشاهد عيان على الواقعة، أن الناس فوجئوا بسيارة نقل تسير بشكل عشوائي، فاقتحمت المخبز وصدمت العامل أثناء تواجده لمباشرة مهام عمله، كما صدمت السيدة أثناء توجهها إلى المخبز لشراء الخبز.

وأشار إلى أن الأهالي توجهوا إلى المكان في محاولة لإسعاف العامل والسيدة، إلا أن كان فارق الحياة فور الاصطدام به ورميه عدة أمتار، كما أصيبت السيدة بإصابات خطرة، متابعا «مش عارفين السواق كان نايم ولا حالته إيه، الطريق سالك ودخل فجأة صدم واجهة المخبز وواجهة محل حلاقة ومخزن آخر».

استلام جثمان المتوفى بعد التصريح بالدفن

وقال «هاني» خال المتوفى، إن ابن شقيقته كان يعمل في المخبز منذ فترة طويلة، ويبدأ عمله مبكرا حيث يخرج من منزله بعد أذان الفجر ويتوجه إلى الفرن، لإعداد الدقيق والعجين والبدء في خبزه، مضيفا أنه في الساعة الثامنة صباحا تلقى اتصالا هاتفيا بوقوع الحادث.

ولفت إلى أن الفقد تعرض لإصابات خطيرة أدت إلى وفاته على الفور، مشيرا إلى أنهم توجهوا إلى المستشفى لاستلام الجثمان بعد الانتهاء من التصاريح والإجراءات اللازمة.