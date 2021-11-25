والدة الطفلة «شروق»: سعيدة بحضور السيسي لأسوان للاستماع إلى مشاكلنا

قالت وفاء سعد، والدة الطفلة النوبية «شروق» التي ظهرت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في أثناء زيارته محافظة أسوان، إنَّها تحدثت مع رئيس الجمهورية عن المشكلات التي تواجه القرية، مبينة أنَّ ابنتها سألها الرئيس عن أمنيتها التي تريد تحقيقها عندما تكبر وقالت إنَّها تريد أن تصبح رسامة.

والدة شروق: ابنتي كانت سعيدة بوجود السيسي في أسوان

وعبّرت وفاء سعد، خلال مداخلة في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC» اليوم الثلاثاء ويقدمه الإعلامي دينا عصمت، أنَّها سعيدة بحضور الرئيس السيسي، إلى المحافظة اليوم ليستمع إلى مشاكل أهالي أسوان ومعرفة تعامل الدولة مع أزمة سيول أسوان، وتسببت في غرق بعض البيوت، لافتة إلى أنَّ الرئيس كان حريصًا على الاستماع إلى مشكلات أهالي أسوان لسرعة الاستجابة.

«شروق»: مبسوطة بالجلوس بجوار السيسي

من جهتها، قالت الطفلة «شروق»: «مبسوطة خالص إنّي كنت قاعدة جنب الرئيس السيسي، وسألني اسمك إيه: قولتله شروق، ونفسك تطلعي إيه: قولتله فنانة وابقى رسامة، أنا وماما رايحين احتفالية طريق الكباش انهاردة في الأقصر، وهنحضر مع الرئيس».

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارة إلى المناطق المتضررة جراء السيول في محافظة أسوان، وتابع الإجراءات والخدمات المقدّمة للأهالي والمواطنين في المناطق المتضررة، كما اطمأن على وصول الخدمات للأهالي المتضررين من سيول أسوان، كما استمع إلى شرح من شباب مؤسسة حياة كريمة، بشأن الجهود المبذولة في قرية غرب أسوان، للتعامل مع المناطق المتضررة من السيول.

احتفالية عالمية اليوم في الأقصر

وتستعد مصر، اليوم لافتتاح طريق الكباش في محافظة الأقصر وسط حضور عالمي وإقليمي ووجود أغلب القنوات العالمية لنقل عظمة الحضارة الفرعونية القديم، وحرصت وزارة السياحة والآثار على تجديد الطريق طوال 4 سنوات مع ترميم التماثيل الموجودة على جانب الطريق ليصبح بذلك أكبر طريق مفتوح يضم آثار في العالم.