وزير التعليم في الأقصر: نسعى لبناء أجيال قادرة على مواكبة المستقبل

التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادات التعليم بمحافظة الأقصر، اليوم، للحديث حول المقترحات المطروحة لتطوير العملية التعليمية، بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجى، و الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التعليم بالأقصر.

«شوقي»: تصحيح مسار التعليم لخلق أجيار قادرة على مواكبة المستقبل

وقال الدكتور طارق شوقى، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير المنظومة التعليمية في مصر وتصحيح مسارها لخلق أجيال مستقبلية تواكب التقدم العلمي والتكنولوجي في شتى المجالات، مشيرًا إلى أننا نسعى لتغيير بعض مفاهيم التعلم التي تهتم بالنجاح وتحصيل الدرجات بلا تعلم.

وأضاف «شوقي»، أنه من خلال وضع المناهج الجديدة المختلفة اختلافًا جذريًا عن المناهج القديمة وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، واختلاف طرق التدريس، والانتقال من النمطية والطرق التقليدية فى التعلم إلى الابتكار والإبداع سنصل إلى التعليم الممتع والمتميز لتنمية أجيال تمتلك المهارات ولها القدرة على التعلم.

وزير التعليم يطالب بتجاهل الشائعات ومحاولات الهدم

وطالب وزير التربية والتعليم، الجميع وخاصة أولياء الأمور بضرورة التعاون الهادف وعدم الإنسياق وراء الشائعات ومحاولات الهدم لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية والمتميزة.

وأوضح أن التدريبات بالنسبة للمعلمين مستمرة طوال العام الدراسى على فلسفة معينة تحدد الاستكشاف ثم التعلم ثم التطبيق، مشيرًا إلى أن المعلمين هم قادة التغيير كمدربين مصريين يقودون عملية تغيير التعليم لبناء الإنسان، ونحن نحافظ على هذه الثقة، ونؤكد المسئولية، خاصًة أن لدينا معلمين مهرة وعباقرة قادرين على الإنجاز.

وفى ختام اللقاء، استمع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمجموعة من الآراء والمقترحات المطروحة من الحضور وخاصة بشأن سد العجز لجميع التخصصات بالمحافظة، مقدمًا لقيادات التعليم بمحافظة الأقصر الشكر والتحية لما يشهده من إنجازات ملموسة وطفرة تعليمية متميزة واضحة.