شوارع الأقصر تتزين بـ«الفسفوري» استعدادا لحفل طريق الكباش «فيديو»

استعدادات متنوعة أجرتها محافظة الأقصر على جميع المستويات استعدادا لحفل افتتاح طريق الكباش الأثري، والمقرر إقامته مساء اليوم في السابعة والنصف مساء، من حيث تخطيط عدد كبير من الشوارع والميادين على الأرض بدهانات وألوان ورسومات مميزة، تشمل علامات المرور والطرق المعروفة للتسهيل على الأجانب والمصريين لمعرفة الطرق الرئيسية، فضلا عن إضاءتها باللون الفسفوري والذي يُمكن رؤيته ليلًا.

تخطيط 8 ميادين

وأوضح المهندس هاني النجار، المدير التنفيذي لشركة أوروبية متخصصة في مجال تصنيع وتخطيط الطرق، في بث مباشر لـ«الوطن»، أنه تم تخطيط شوارع الأقصر المهمة من الميادين وكورنيش النيل في أسبوع واحد فقط، وذلك بمشاركة العمالة المصرية من الأقصريين في ظل عمل يومي استمر على مدار 24 ساعة، حتى يتم إخراج الشوارع بهذا الشكل المتميز، حيث تم تصميم العلامات داخل 8 ميادين رئيسية مهمة، فضلا عن كورنيش النيل بالأقصر استعداد لحفل طريق الكباش.

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تخطيط الشوارع باللون الفسفوري

وأضاف «النجار»، أنه تم تخطيط الشوارع باستخدام ألوان فسفورية من الأبيض والأصفر والأحمر بأحجام ضخمة حتى يمكن ملاحظتها بشكل كامل، وباللغتين العربية والإنجليزية ليتمكن السائح والمصري من رؤيتها وفهم ما تحتويه، مؤكدا تحمل الألوان والتصميمات للتغيرات الجوية والحرارة، حيث يمكن استمرارها كما هي لمدة عام كامل، فضلا عن إمكانية غسلها فيما بعد بسهولة وعودتها لشكلها الطبيعي في محافظة الأقصر.