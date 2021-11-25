الكشف على 360 مواطنا وتوفير 63 نظارة طبية ضمن «حياة كريمة» بمركز ناصر

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وتبين من التقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة في هذا الجانب، أنه تم تنظيم قافلة طبية بقرية طحا بوش مركز ناصر، بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية.

وأشار إلى مراعاة كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، حيث تم تعقيم موقع القافلة ومحيطها قبل وأثناء وبعد القافلة، علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمترددين على القافلة، مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بالتدابير الوقائية والإجراءات الصحية.

توزيع الأدوية مجانا على المرضى

وأكد وزير الصحة في بني سويف، أن القافلة وقعت الكشف على 369 مواطناً، وتم توزيع بعض الأدوية بالمجان، وضمت القافلة عدداً من التخصصات الطبية والتي شملت (60 حالة أطفالا، و65 باطنة، و105 رمد، و67 عظام، و43 جلدية)، كما تم إجراء 63 نظارة طبية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسق القوافل الطبية ومسؤول الإمداد الطبي بمديرية الصحة، وبالتعاون مع فريق العمل من المؤسسة وبعض المتطوعين من الأهالي وشباب القرية.