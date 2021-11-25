مياه أسيوط: تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بالمحافظات طبقا لمواعيدها

اجتمع اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الخميس، لمتابعة تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية وتحريك عجلة العمل لإنهاء تلك المشروعات طبقًا لجدولها، وذلك بحضور المهندسين القائمين على الأعمال التنفيذية بالمبادرة.

وناقش رئيس الشركة، المهندسين القائمين على الأعمال التنفيذية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة سواء توسعات أو إنشاء محطات مياه سطحية كبرى وعمل إحلال وتجديد للآبار الارتوازية ومد وتدعيم شبكات مياه وخطوط صرف صحي، ومتابعة أعمال التوريدات طبقًا للاحتياجات الفعلية لكل مركز من مراكز المحافظة.

الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء جميع الأعمال

وشدد رئيس الشركة، على أهمية الالتزام بالجدول الزمني ونهو جميع الأعمال ما بين إحلال وتجديد عدد 7 محطات مياه بتكلفة إجمالية 201 مليون جنيه، وعمل توسعات بعدد 6 محطات مياه سطيحة كبرى وإنشاء محطة جديدة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جني، وإحلال وتجديد عدد 27 بئرا ارتوازية، وعدد 2 وحدة معالجة حديد ومنجنير بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه، ضمن مبادرة تطوير قرى الريف المصري، فضلاً عن خطة الإحلال والتجديد السنوية، والمشروعات الاستثمارية الجارية.

مشروعات المبادرة الرئاسية على رأس اهتمامات الشركة

وأكد درة، على استغلال جميع الاعتمادات المادية من الجهات التمويلية المتنوعة أو الخطة المالية السنوية أو توجهات المبادرة الرئاسية تتربع على رأس اهتمامات الشركة، لما لذلك من مردود إيجابي يصب في الصالح العام للمجتمع.