هاني ضاحي: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيها حلول للعمل النقابي

قال المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، لأول مره في تاريخ مصر، تعد الركيزة لاستكمال مسيرة الدولة الحالية، ببناء جمهورية جديدة، تهتم بالإنسان المصري بجميع طوائف المجتمع، وتسهم في توفير حياة كريمة للجميع دون تمييز.. بحسب تعبيره.

اطلاق الرئيس للاستراتيجية تستهدف تحقيق التنميه المستدامه في ظل الجمهوريه الجديده

وتابع ضاحي بحسب بيان نقابة المهندسين: إن بإطلاق الرئيس تطبيق هذه الاستراتيجية، بالتزامن مع دفع عجلة التنمية في كل المجالات التي نشاهدها حاليا على أرض الواقع، تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في ظل الجمهورية الجديدة، ودعم الإنسان المصري، وهذا أيضا ما شاهدناه على أرض الواقع، في اهتمامه ودعمه للمرأة المصرية وتمكينها، واهتمامه البالغ بأبنائنا وإخوتنا، من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من نسيج المجتمع المصري.

وثمن ضاحي، اهتمام وجهود الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، متضمنة آليات لتطوير العمل النقابي، ما يعكس اهتمام رئيس الجمهورية باستعادة دور النقابات المهنية، التي تعد نسيج متكامل لطوائف المجتمع المصري، وتعد النقابات المهنية، أحد أهم مؤسسات المجتمع المدني.

تكثيف التواصل مع الحكومة بشأن السياسات المتصلة بالشئون المهنية

وأعرب النقيب، عن سعادته بما تحويه الاستراتيجية التي أطلقها السيسي، من وضع حلول لقضايا طالما أعاقت العمل النقابي، حيث تضمنت إعداد مشروعات قوانين النقابات المهنية، وتكثيف التواصل مع الحكومة، بشأن السياسات المتصلة بالشئون المهنية، وإنشاء لجنة تنسيقية تضم الحكومة ومجالس النقابات المهنية لتعزيز التواصل، وكذلك تحديث القوانين المنظمة لعمل النقابات المهنية.. على حد قوله.

واختتم ضاحي تصريحاته بقوله: كما أكدت الاستراتيجية، على الحق فى إنشاء النقابات والاتحادات وكفالة استقلالها، مؤكدا دعمه الكامل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.