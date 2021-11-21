انطلاق انتخابات غرفة الصناعات الغذائية الأربعاء المقبل وسط منافسة هادئة

تنطلق انتخابات غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، الأربعاء المقبل، وسط منافسة هادئة بين مرشحي فئة الشركات الصغيرة، بعدما حُسمت أسماء الفائزين لفئات الشركات الكبيرة والمتوسطة بالتزكية في وقت مبكر.

4 مقاعد تنتظر إعلان أسماء الفائزين

ومن المقرر أن يتنافس المرشحون لحسم الأسماء الفائزة بالمقاعد الأربعة المتبقية، إذ تُجرى الانتخابات الحالية وفقا لـ قانون اتحاد الصناعات الجديد، الذي ينص على تقسيم مجلس إدارة كل غرفة من الغرفة الصناعية إلي 3 فئات، الأولى تضم الشركات الكبرى، والثانية تتعلق بالشركات المتوسطة، والأخيرة تمثل الشركات الصغيرة، على أن تضم كل فئة 4 مقاعد، ما يعني أن عدد المُنتخبين 12 عضوا لمجلس الإدارة، فيما تقوم وزيرة الصناعة بتعيين 3 أعضاء آخرين.

وتم حسم الفئتين الأولى والثانية لصالح عدد من أبرز الأسماء في قطاع الصناعات الغذائية، على رأسهم كل من طارق توفيق رئيس شركة القاهرة للدواجن، والمهندس محمود بزان المدير الإقليمي لمجموعة «هيرو» للصناعات الغذائية، والمهندس أيمن قرة رئيس شركة القاهرة للزيوت والصابون، فضلا عن محمد شكري رئيس شركة «ميفاد» والرئيس الأسبق للغرفة، ومحمد الدماطي رئيس شركة «دومتي».

المتنافسون على مقاعد الشركات الصغيرة.. من هم؟

في المقابل يتنافس على مقاعد الشركات الصغيرة منهم إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان، وأشرف الجزايرلي رئيس الغرفة، بجانب أحمد فندي ممثل شركة «سيما».

الانتخابات الأولى.. وفقاً لقانون اتحاد الصناعات الجديد

وتعد تلك الانتخابات هي الأولى التي يتم إجرائها وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد الذي ظهر للنور قبل أكثر من عامين، وكانت الانتخابات تُجري في الماضي، وفقا للقانون القديم الذي يعود إلي العام 1958، حيث يتم انتخاب 10 أعضاء لمجلس إدارة كل غرفة، دون التقيد بحجم المنشآت، على أن يقوم الوزير المختص بتعيين 5 أعضاء آخرين، ليصبح إجمالي مجلس إدارة كل غرفة 15 عضو، يقومون بعد انتهاء الانتخابات بالاقتراع لانتخاب رئيس الغرفة الصناعية ونائبه ورؤساء الشُعب.