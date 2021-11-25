خالد جواد يكشف سر ابتعاده عن السوشيال ميديا: فيلمي الجديد السبب

أثار المُذيع خالد جواد، جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد اختفائه عبر منصات التواصل الاجتماعي، وابتعاده عنها على غير عادته، لاسيما وأن الجمهور اعتاد منه على تقديم فيديوهات كوميدية ساخرة، بشكلٍ مستمر.

جواد ينضم لصناع فيلم «بضع ساعات في يوم ما»

ومن جانبة، قال خالد جواد في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه سعيد بردود فعل الجمهور حول فيديوهاته، ولكنه سيبتعد عن تصوير فيديوهاته على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»، وذلك بسبب انضمامه إلى صناع فيلم «بضع ساعات في يوم ما».

وأضاف خالد جواد، أنه سعيد بالتعاون مع المنتج أحمد السبكي، وفريق العمل بأكمله، وأنه ينوي الاستمرار في مجال التمثيل بجانب عمله كإعلامي بالراديو، ولكنه سيبتعد لفترة عن السوشيال ميديا للتفرع لتصوير الفيلم.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من مي عمر، محمد الشرنوبي، هشام ماجد، هنا الزاهد، أحمد السعدني، ناهد السباعي، أسماء جلال، ومن تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي.

خالد جواد في العرض الخاص لفيلم المحكمة

ومن جانب آخر، كان حرص خالد جواد، على التواجد في العرض الخاص لفيلم «المحكمة» أمس بإحدى السينمات الكائنة بمنطقة المعادي، وذلك لتهنئة صناع العمل والمنتج أحمد السبكي.

تدور أحداث فيلم المحكمة، حول العديد من القضايا التي تحدث داخل أسوار المحكمة من خلال 8 قضايا، يتطرق إليها العمل، وتتنوع بين الجنائية، والاجتماعية، مثل الميراث، والنسب، وغيرها من القضايا التي أثارت الرأي العام مؤخرا.

فيلم المحكمة من بطولة غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، أحمد خالد صالح، جميلة عوض، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، مايان السيد، أحمد داش، سلوى عثمان، إنتاج السبكي، وتأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

خالد جواد في المصحة

والجدير بالذكر أنه تم عرض برنامج «المصحة» عبر قناه أون، وهو برنامج ساخر، تدور فكرته حول شخص له شعبية كبيرة في المجتمع، ويحاولون معرفة السبب وراء دخوله المصحة.