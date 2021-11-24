ماهر سليم مفاجأة فيلم المحكمة.. «مات قبل ما يشوف مشاهده»

شهد فيلم المحكمة، الذي أقيم عرض خاص له، اليوم الأربعاء، بإحدى السينمات الكبري بالمعادي، الظهور الأخير للفنان الراحل ماهر سليم، الذي رحل عن عالمنا في سبتمبر الماضي، بعد صراع مع المرض.

تفاصيل دور ماهر سليم في فيلم المحكمة

ويظهر الفنان ماهر سليم، في إحدى قصص فيلم المحكمة، ويُجسد دور والد الفنانة جميلة عوض، التي تُشارك بقصة فنية مختلفة.

أحداث وأبطال فيلم المحكمة

تدور أحداث فيلم المحكمة، حول العديد من القضايا التي تحدث داخل أسوار المحكمة من خلال 8 قضايا، يتطرق إليها العمل، وتتنوع بين الجنائية، والاجتماعية، مثل الميراث، والنسب، وغيرها من القضايا التي أثارت الرأي العام مؤخرا.

فيلم المحكمة من بطولة غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، أحمد خالد صالح، جميلة عوض، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، مايان السيد، أحمد داش، سلوى عثمان، إنتاج السبكي، وتأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

مسيرة ماهر سليم الفنية

ترك الفنان ماهر سليم، أكثر من 150 عملا سينمائيا وتلفزيونيا، بالإضافة إلى المشاركة في عدد كبير من الأعمال المسرحية، وشارك في فيلم «حظر تجول» عام 2020، من إخراج وتأليف أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، كامل الباشا، عارفة الرسول.

وقدم فيلم «جريمة الايموبيليا»، عام 2018، إخراج وتأليف خالد الحجر، بطولة طارق عبد العزيز، هاني عادل، ناهد السباعي، عزة الحسيني، أحمد عبد الله محمود، دعاء طعيمة.

كما شارك سليم، في فيلم «خلاويص»، الذي عرض عام 2018، بطولة أحمد عيد، أيتن عامر، أحمد فؤاد سليم، طارق عبد العزيز، محمد حاتم، محسن منصور، من إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف لؤي سعيد.