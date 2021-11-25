والدة «طفلة أسوان» تكشف كواليس حوار السيسي مع ابنتها: «سألها عن حلمها»

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إحدى المناطق في أسوان المتضررة من السيول، التي ضربت المدينة خلال الأيام الماضية، وذلك للاطمئنان على السكان هناك، ومتابعة جهود الدولة في التعامل مع تلك المنطقة المتضررة.

وخلال زيارة الرئيس لمنطقة غرب أسوان، ولبيوت أحد المتضررين من السيول، دار بينه وبين إحدى الفتيات الصغيرات حوار جانبي، وانتهى بدعوة الرئيس للفتاة، لحضور حفل افتتاح طريق الكباش معه.

كواليس حوار الرئيس مع الطفلة شروق بأسوان

وتكشف والدة الطفلة شروق محمد بشير، كواليس لقاء ابنتها بالسيسي، إذ سألها عن حلمها عند الكبر، فأجابته أنها تريد أن تصبح رسامة في المستقبل، ودعاها بعد ذلك للتواجد معه في حفل افتتاح طريق الكباش.

«شعور ميتوصفش»، بهذه الكلمات عبرت والدة الطفلة صاحبة الـ9 سنوات، والطالبة بالصف الثالث الإبتدائي، عن شعورها بزيارة الرئيس السيسي لهم: «مبسوطة جدا»، لافتة إلى أنها كانت تشعر بأنه سيزورهم خلال الأيام الحالية، خاصة وأن التحضيرات ومعالجة آثار السيول بالمنطقة تسير على قدم وساق، بحسب تصريحات خاصة لـ«الوطن».

الأم: «زيارة الرئيس السيسي طمنتنا»

وعن الحوار الذي دار بينهما وبين السيسي، ذكرت والدة «شروق»، أن الرئيس أراد طمأنتهم أن كل الآثار الناتجة عن السيول سيجري حلها، وتطوير المنطقة فورًا: «قالنا منشيلش هم ووعدنا بإعادة بناء البيوت فورا وإنه هيلبي كل طلباتنا»، مضيفة أن زيارة الرئيس لهم أسعدتهم كثيرًا، وطمأنتهم بأن كل ما حدث من آثار السيول سيتم إصلاحه.

واسمتع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشرح شباب مبادرة حياة كريمة، حول الجهود المبذولة بقرية «غرب أسوان»، وبشأن التعامل مع المناطق المتضررة من آثار السيول، فضلا عن متابعته إلى الخدمات والإجراءات المقدمة للمواطنين والأهالي بتلك المناطق في أسوان، خاضة من القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة، ضمن جهودات مبادرة حياة كريمة.