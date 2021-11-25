«نواب»: افتتاح طريق الكباش بداية جديدة لسوق سياحي عالمي لمصر

لحظات قليلة وينطلق الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش، هذا الحدث الذى يترقبه العالم، فحضارة مصر القديمة وآثارها الفرعونية ستظل مصدر اهتمام للجميع، بما يعكسه من مردود سياحي واقتصادي كبير، في ظل النهضة التي تشهدها مصر، في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال إيهاب الطماوي عضو مجلس النواب: علينا الآن، أن نفتخر بكل ما يحدث على أرض مصر، التي أصبحت محل اهتمام عالمي.

احتفال تاريخي بافتتاح طريق الكباش

وأضاف الطماوي في تصريحات لـ«الوطن»: نحن نتحدث اليوم، عن الاحتفال التاريخي بافتتاح طريق الكباش، الذي يضم تماثيل أبو الهول أو الكباش بطول 2700 متر من معبد الأقصر لمعبد الكرنك، ونتحدث عن مصر جديدة، استطاعت ترميم أثارها وإحيائها، لتظل شعاعا على استمرار هذه الدولة.

وأشار النائب، إلى أن العائد السياحي والاقتصادي كبير جدا، وسيكون له مردود واسع خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع اقتراب أعياد عيد الميلاد وإجازات الكريسماس، ما يعنى أننا سنشهد سوقا سياحيا كبيرا، مضيفا أن «خير دليل على كلامي هو اكتمال الحجوزات داخل فنادق الأقصر، التي تشهد هذا الاحتفال المهم».

الأقصر.. أفضل المحافظات على الخريطة السياحية

وأكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، أن محافظة الأقصر ستصبح من أهم المحافظات على الخريطة السياحية، وذلك بعد افتتاح طريق الكباش، مشيرة إلى أن مصر الآن تبهر العالم بالنجاحات التي حققتها، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياحي والتنموي.

وشددت ريهام عفيفي، في تصريحات لـ«الوطن»، على ضرورة الاستفادة من الحدث العالمي، الذي تشهده مصر الآن، بافتتاح طريق الكباش، لتسويق الخريطة السياحية لمصر بين دول العالم.

وقال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، إن ما تشهده مصر من تطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد أننا ماضون في بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف «درويش»، أننا أصبحنا الآن نستطيع الحديث لأصدقائنا بالخارج، وبكل فخر عن النهضة التي تشهدها مصر، لافتا إلى أن عمليات ترميم الآثار المصرية والافتتاحات الكبرى للمتاحف، وترقب افتتاح المتحف المصري الكبير، سيضع مصر في مكانة متميزة، وقبلة سياحية لكثير من السائحين بالعالم.

وقالت النائبة رحاب الغول عضو مجلس النواب، أفخر بأننى ابنة الصعيد، لما يتمتع به من آثار فرعونية، لا توجد إلا داخل أرض مصر، وكنت في انتظار هذا الحدث العالمي منذ شهور، واليوم نحن جميعا على موعد مع هذا الحدث الذي ينتظره العالم، ليرى كيف تقدمت مصر، وليعلم القاصي والداني، أن مصر ستظل محروسة، ولن يمسها أي سوء.

مستقبل اقتصادي سياحي لمصر

وأوضحت رحاب الغول، أن هناك مستقبل اقتصادي سياحي لمصر خلال الفترة المقبلة، والتطوير الذي يشهده قطاع السياحة، سيكون مدخلا جديدا لانعاش السوق السياحي، فضلا عن زيادة عدد العاملين بالسياحة، الذين أضيروا في الفترة الماضية، بسبب جائحة كورونا.

ويقع طريق الكباش في قلب محافظة الأقصر، ويرجع عهده لأكثر من 3 آلاف عام، وعرف بأنه أطول طريق فرعوني، شهد عبور مواكب كبرى لملوك الفراعنة.