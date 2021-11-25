شاشات ضخمة في ميادين سفاجا للاحتفال بافتتاح طريق الكباش الأثري

أعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، أن المدينة ستحتفل مع المواطنين والسائحين الأجانب بافتتاح طريق الكباش الأثري، وذلك عبر وضع شاشات عملاقة في ميدان العروسة، أشهر ميادين سفاجا، لمتابعة الحدث العالمي الذي يترقبه العالم.

رحلات من سفاجا للأقصر للاحتفال بطريق الكباش

وقال رئيس مدينة سفاجا، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن الوحدة المحلية حرصت على بث الاحتفال للسائحين والمواطنين، لما تمثله محافظة الأقصر من أهمية كبيرة للسياحة المصرية، مشيرا إلى تسيير رحلات سياحية يومية بين الأقصر وسفاجا ضمن رحلات اليوم الواحد، وستزيد هذه الرحلات بعد افتتاح طريق الكباش باعتبارها حدث عالمي فريد.

الاحتفال بطريق الكباش عبر شاشات ضخمة

وأضاف «شعبان»، أنه تم إعداد شاشات صخمة لنقل بث مباشر من القنوات الناقلة للحدث العالمي، من خلال توصيلها بالسماعات الكبيرة، ما يعزيز روح الانتماء للوطن وحضارته العريقة، ويساهم في تنشيط الحركة السياحية للمدن المصرية.

وأشار إلى تجهيز الأعلام المصرية لتوزيعها على المواطنين والسائحين المتواجدين بالميدان، لمشاهدة الاحتفال كنوع من تخليد ذكرى الحدث في أذهانهم.

يذكر أن حفل افتتاح طريق الكباش الأثري يبدأ في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، ويُنقل عبر عدد من القنوات الفضائية، ويبدأ بإنارة بانورامية تدريجية لمعبد الأقصر وطريق الكباش على طول 3 كيلو مترات.

وفي اللحظة ذاتها، يجرى إنارة البر الغربي ومعبد حتشبسوت وتمثالي «ممنون»، لتنطلق أضواء الليزر، وتعانق السما، وتتحرك 3 ذهبيات عائمة من النيل، صممت على الطراز الفرعوني، وترمز لثالوث المعبودات المقدسة آمون وموت وخنس، وستنطلق مراكب شراعية ملونة بألوان هوية الأقصر البصرية.