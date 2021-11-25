أسعار تذاكر الطيران للأقصر.. لو عاوز تزور طريق الكباش بعد افتتاحه

لحظات حاسمة وفارقة في عمر السياحة المصرية، إذ ينطلق بعد قليل، حفل افتتاح طريق الكباش في الأقصر، بعد تجديد المنطقة بأكملها، لتبهر العالم بأكمله، بعظمة الحضارة المصرية وقوتها، ومكانتها بين الحضارات المختلفة، وعليه قد يبحث الكثير من المواطنين بكل ربوع مصر، عن أسعار تذاكر السفر لمدينة الأقصر، لزيارة المعلم بعد تطويره وتحديثه.

أسعار تذاكر السفر لمدينة الأقصر

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة أسعار تذاكر السفر لمدينة الأقصر، التي تقدمها مصر للطيران بشكل مخفض في تلك الآونة، كالتالي:

ويستطيع المواطن الراغب في زيارة طريق الكباش، بعد افتتاحه اليوم ومنطقة الأقصر التاريخية، والكورنيش والشوارع والميادين الموجودة بالمحافظة، فضلا عن أعمدة معبد الكرنك، السفر من خلال شركة مصر للطيران، الناقل الرسمي لجمهورية مصر العربية، من حجز تذاكر ذهاب وعودة بأسعار تبدأ من 2150 جنيها.

ووضعت مصر للطيران عدد من الشروط والأحكام ومنها:

- عدد المقاعد المتاحة محدودة.

- يسري السعر على رحلات الذهاب والعودة، ويشمل الضرائب.

- هذا العرض للدرجة السياحية فقط.

- يخضع العرض لبعض القيود، ويُعَد محدودًا بعدد المقاعد المتوفرة في الدرجة المخصصة للعرض.

موعد افتتاح طريق الكباش

ومن المقرر الاستعداد لانطلاق حفل افتتاح طريق الكباش اليوم بدءا من غروب الشمس، على أن يبدأ الحفل بشكل رسمي في تمام الساعة 7:30 مساء.

القنوات الناقلة لحفل افتتاح طريق الكباش

وحددت وزارة السياحة والآثار القنوات الناقلة الاحتفالية الكبرى لافتتاح طريق الكباش على الهواء مباشرة على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي جاءت كالتالي:

قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449 أفقي.

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

قناة المحور

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11137 رأسي.

معدل الترميز: 27500.

قناة ON E

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي h

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة CBC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785 رأسي.

الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة الحياة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12207.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.