إنجي القاضي تقدم حفل طريق الكباش في أول مشاركة لها بالافتتاحات الرئاسية

تقدم الإعلامية والصحفية إنجي القاضي، اليوم الخميس، حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر في أول مشاركة لها في الافتتاحات الرئاسية، والذي يعتبر حفلًا عالميًا يرسل رسالة إلى العالم أجمع بأن الأقصر في أبهى حللها، وأفضل الأماكن السياحية في العالم، حيث تزينت المدينة واستعدت لاستقبال ضيوفها وضيوف الحدث الكبير وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصحبة عدد كبير من سفراء الدول الأجنبية وسط تغطية إعلامية محلية وعالمية.

إنجي القاضي تنضم لـdmc

وانضمت الإعلامية إنجي القاضي، إلى أسرة قناة dmc الفضائية، خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تقدم برنامج الـ«توك شو» مساء Dmc الرئيس على القناة، بديلًا للإعلامية إيمان الحصري التي تعرضت لوعكة صحية خلال الشهور الماضية أبعدتها عن الشاشة.

من هي الإعلامية إنجي القاضي؟

إنجي القاضي هي إعلامية مصرية، وكاتبة صحفية بـ«الأهرام إبدو»، عملت في العديد من القنوات الفضائية العالمية والإقليمية، حيث كانت مقدمة أخبار على قناة «العربية -الحدث»، كما عملت في قناة «العربية» وأنتجت المسلسل الوثائقي «أيام السيد العربي» في عام 2006، كما عملت مراسلة لقناة «دبي» الفضائية، من القاهرة، واكتسبت خبرات واسعة من العمل في مجال التغطية الإخبارية.

أهمية افتتاح طريق الكباش

ويعد افتتاح طريق الكباش بمثابة تحوّل في محافظة الأقصر إلى متحف عالمي مفتوح للاستمتاع بسحر الرحلة سيرًا على الأقدام بين معبدي الأقصر والكرنك، وترجع أهميته إلى كونه كان يجرى فيه احتفالات أعياد «الأوبت» أو الاحتفال بموسم فيضان النيل، حيث أن قدماء المصريين كانوا يعتقدون أنَّ الإله آمون ينتقل فيه إلى مقر الحريم له من أجل التزاوج والخصوبة ومن ثم الخير والنماء للبلاد.

ويعتبر طريق الملوك، أو طريق الكباش هو طريق الاحتفالات في مصر الفرعونية، حيث يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك مرورا بمعبد موت، حيث تتراص على جوانب الطريق تماثيل من الحجر الرملي تحاكي تمثال أبو الهول ولكن برأس كبش بداية، والذي جرى تشييده خلال عصر الأسرة الـ18، ثم استكمل الملك «نختنبو» الأول، أحد ملوك الأسرة الثلاثين بناء الجزء المتبقي من الطريق الذي تصطف على جانبيه تماثيل على هيئة أبو الهول برأس إنسان، وفقًا لما ذكرته وزارة الآثار والسياحة.