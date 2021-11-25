بث مباشر.. مشاهدة حفل افتتاح طريق الكباش اليوم في الأقصر

تتوجّه عيون المصريين إلى محافظة الأقصر وينتظرون بشوق البث المباشر لاحتفالية افتتاح طريق الكباش اليوم، الذي يشارك فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستعد له محافظة الأقصر منذ شهور كثيرة، من خلال تطوير البنية التحتية في المحافظة ورفع كفاءتها خاصة في موقع حفل طريق الكباش، حيث جرى تطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين الموجودة بالمحافظة، فضلاً عن ترميم صالة الأعمدة بمعبد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر وترميم قاعة الـ14 عمودًا بمعبد الأقصر.

مباشر حفل افتتاح طريق الكباش الآن

رابط البث المباشر لاحتفالية طريق الكباش اليوم

وتقدم وزارة السياحة والآثار بثًا مباشرًا لاحتفال طريق الكباش الذي أعلنته وزارة السياحة والآثار عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث من المقرر أن تنطلق احتفالية طريق الكباش اليوم الخميس 25 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 7:30 مساء، الذي يهدف للترويج للسياحة في مدينة الأقصر، وإظهار ما تمتلكه من ثروة سياحية وأثرية، حيث جرى الإعداد للحفل بعرض منظم ومنسق، ومن المتوقع أن يبهر العالم كما حدث في حفل نقل المومياوات، الذي حرصت الكثير من القنوات العالمية على نقله وبثه.

البث المباشر لحفل طريق الكباش extra news

ويمكن لعشاق الحضارة المصرية والاحتفالات الكبرى متابعة البث المباشر لحفل افتتاح طريق الكباش في قناة extra news الفضائية التي تقدم تغطية مباشرة للحفل لحظة بلحظة، من خلال البث المباشر لقناة إكسترا نيوز التالي:

القنوات الناقلة لحفل طريق الكباش بالأقصر اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، القنوات الناقلة لحفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر اليوم، والمقرر أن يشارك به عدد كبير من الفنانين وفريق الأوركسترا الذي قاد حفل نقل المومياوات، كالتالي:

قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449 أفقي.

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

قناة ON E

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي h

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة CBC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785 رأسي.

الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة المحور

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11137 رأسي.

معدل الترميز: 27500.

قناة الحياة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12207.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.