إشادات بأداء نجلاء بدر خلال أحد مشاهد فيلم «المحكمة»: تصفيق في القاعة

ضجت قاعة العرض الخاص لفيلم «المحكمة» بالتصفيق للفنانة نجلاء بدر، بعد إجادتها في مشهد وقوفها أمام القاضي، ومواجهتها لأحد المحامين، الذي أقام دعوى قضائية ضدها، بسبب واقعة تكشفها أحداث الفيلم.

«الله يا نجلاء».. هكذا كان الهتاف بين عدد كبير من الحضور، داخل أحد السينمات بمنطقة المعادي، أمس، حيث أشادوا بالمشهد الذي كشفت نجلاء بدر فيه، عن عورات مجتمعية، وفقا لأحداث دورها في الفيلم الذي تجسد فيه شخصية مطربة معروفة.

أبطال فيلم «المحكمة»

ويشارك في بطولة فيلم «المحكمة» كل من غادة عادل، صلاح عبد الله أحمد خالد صالح، فتحي عبد الوهاب، أحمد داش، حنان سليمان، مايان السيد، سليمان عيد، جميلة عوض، ليلي أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عبد الله، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد أمين.

نجلاء بدر تتصدر تريند «جوجل» بسبب «ويبقي الأثر»

وفي سياق مختلف، تصدرت نجلاء بدر تريند محرك البحث «جوجل» في أعقاب عرض الحلقة الأخيرة من حكاية «ويبقي الأثر» ضمن أحداث مسلسل «إلا أنا»، بخاصة وأن الحلقة شهدت العديد من المفاجآت عقب اكتشاف «ياسمين»، اسم الشخصية التي تجسدها نجلاء بدر، عن قيام البنك بالحجز علي سيارتها بسبب كتابة زوجها المتوفي لشيكات بدون رصيد مستحقة عليه، حيث تدخل لطفي لبيب باعتباره عم زوجها بسداد قيمة الشيكات لمساعدة الزوجة بعد مرورها بظروف صعبة عقب وفاة زوجها.

وشارك في بطولة حكاية «ويبقي الأثر» مصطفي درويش، كريم كوجاك، إيناس كامل، رانيا منصور، محمد التاجي وكوكبة من النجوم، فكرة يسري الفخراني، سيناريو وحوار أماني التونسي وإخراج أحمد يسري.