نجلاء بدر: ابتعادي عن الطعام لفترات طويلة هو سبب رشاقتي

هي واحدة من نجوم الدراما المصرية، استطاعت أن تفرض نفسها علي الساحة وتكشف طريقها، وتصبح من نجوم الذين يتمتعون بشعبية لدي الجمهور، ولكن بعيدا عن عالم الفن، تتمتع الفنانة نجلاء بدر بجمال لافت ورشاقة تجعلها محط أنظار الفتيات.

نجلاء بدر تكشف سر رشاقتها

ومن جانبها، كشفت الفنانة نجلاء بدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن سر رشاقتها قائلة: «أنا في أحيان كثيرة ببتعد عن تناول الطعام بسبب انشغالي بأي عمل سينمائي، وهذا هو سبب الحفاظ على وزني، وعمري ما لعبت رياضة».

نجلاء بدر تحضر العرض الخاص لفيلم المحكمة

وعلى جانب أخر، حضرت الفنانة نجلاء بدر أمس العرض الخاص لفيلم «المحكمة»، رفقة بعض من صناع العمل منهم غادة عادل، ليلى أحمد زاهر وشقيقتها ملك الذى ظهرت لأول مرة وهي مصابة في ذراعها، جميلة عوض، سلوى عثمان، والمؤلف أحمد عبدالله ،المنتج أحمد السبكي، وحضر أيضا عدد من النجوم لتهنئتهم على العمل منهم الفنان أحمد حاتم، والإعلامي خالد جواد وغيرهم من صناع السينما.

أبطال فيلم المحكمة

وتدور أحداث فيلم «المحكمة»، حول مجموعة من القضايا الواقعية، ويشارك في بطولته غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، ومن تأليف أحمد عبد الله ، ومن إخراج محمد أمين.

قصة فيلم المحكمة

ويتناول الفيلم العديد من القضايا، وتسليط الضوء علي الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وتدور الأحداث حول يوم واحد في المحكمة، ونشاهد الكثير من القضايا، ولكل بطل القصة الخاصة به، حيث يناقش الفيلم 6 قضايا جنائية، والجدير بالذكر أن الفنانة نجلاء بدر قد شاركت في حكاية «ويبقي الأثر» ضمن مسلسل «إلا أنا» الموسم الثاني، الذى عرضت منه الحلقة الأخيرة أمس.