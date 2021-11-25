الظهور الثاني للطفلة النوبية «شروق» بجوار السيسي خلال 24 ساعة.. تشارك بحفل الكباش

ظهرت الطفلة النوبية «شروق» بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمرة الثانية، في نفس اليوم، أثناء بدء احتفالية طريق الكباش في محافظة الأقصر.

الطفلة النوبية تلتقط صورة مع الرئيس

والتقطت الطفلة صباح اليوم، صورة مع الرئيس السيسي أثناء زيارته محافظة أسوان، للقاء أهالي أسوان المتضررين من سيول أسوان، التي حدثت منذ أقل من أسبوعين، وسألها السيسي عن طموحها وردت عليه بأنها تريد أن تصبح فنانة، وتعمل في مجال الرسم.

ومنذ قليل، ظهرت الطفلة النوبية، أثناء بداية حفل افتتاح طريق الكباش، بجوار الرئيس السيسي، وبذلك تكون الطفلة قد ظهرت مرتين بجوار الرئيس في يوم واحد.

احتفالية عالمية اليوم في الأقصر

وبدأ منذ قليل، حفل افتتاح طريق الكباش في محافظة الأقصر، وسط حضور عالمي وإقليمي، ووجود أغلب القنوات العالمية لنقل عظمة الحضارة الفرعونية القديمة.

وحرصت وزارة السياحة والآثار، خلال الأيام الماضية، على تجديد الطريق، مع ترميم التماثيل الموجودة على جانب الطريق، ليصبح بذلك أكبر طريق مفتوح يضم آثار في العالم.