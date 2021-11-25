لميس الحديدي تظهر بإطلالة فرعونية من داخل معبد الأقصر: مبعث قوة مصر «فيديو»

ظهرت الإعلامية لميس الحديدي بإطلالة فرعونية، خلال تقديمها التغطية الخاصة بقناة «on» لاحتفالية إحياء طريق الكباش، وذلك من داخل أحد المعابد الفرعونية بمدينة الأقصر.

وقالت الإعلامية: «أهلا بكم من طيبة، أهلا بكم من مدينة النور، أهلا بكم من مدينة الشمس والصولجان، أهلا بكم من الأقصر عاصمة مصر القديمة، ومهد حضارتها ومبعث قوتها وفخرها، أهلا بكم من المدينة المجيدة للإله آمون رع، حيث نحيي الليلة حفل إعادة اكتشاف طريق الكباش بعد 70 سنة من اكتشافه الأول».

وتابعت: «أهلا بكم من الأقصر، حيث نوصل رسالة للعالم أجمع أننا أبناء هذا الوطن، أبناء هذه الأرض، أمناء على هذه الحضارة، أمناء على هذا التاريخ ننقله للمستقبل وللأجيال القادمة في عزته وفخره، أهلا بكم من الأقصر».

وواصلت: «الحقيقة أنا سعيدة جدا موجودة معاكم النهاردة، لنشهد معا هذا الاحتفال العظيم اللي يقام من قلب معبد الأقصر اللي موجودين هنا دلوقتي، الاحتفال مفاجأة وسيكون أكيد هيكون مبهر».

ويشهد العالم احتفالية افتتاح طريق الكباش بمدينة الأقصر، التي تأهبت له المحافظة لتبهر الجميع بجمالها، وبجميع مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة التي لا مثيل لها، إذ تفتح طريق المواكب الملكية المعروف باسم طريق الكباش.

كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح طريق الكباش

- البداية بإنارة بانورامية تدريجية لمعبد الأقصر وطريق الكباش على طول 3 كيلومتر.

- في نفس اللحظة يجرى إنارة البر الغربي ومعبد حتشبسوت وتمثالي ممنون، لتنطلق أضواء الليزر، وتعانق السماء.

- من النيل ستتحرك 3 ذهبيات عائمة صممت على الطراز الفرعوني، وترمز لثالوث المعبودات المقدسة آمون وموت وخنسو.

- ستنطلق مراكب شراعية ملونة بألوان هوية الأقصر البصرية.

- انطلاق عدد من المناطيد في سماء الأقصر احتفالا بالافتتاح.

- من داخل معبد الأقصر تبدأ الاحتفالية الرسمية بخروج ثلاث محفات ترمز للثالوث المقدس، يحملها شباب بملابس فرعونية ويتقدمهم حاملوا البيارق، ليخرجوا من قدس الأقداس عبر الصرح الأول للمعبد، وصولا لتماثيل أبو الهول، إذ بداية طريق الكباش.

- مع بداية الموكب تعزف الأوركسترا الفيلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي، والتي ستعزف الموسيقى الفرعونية، ومن ثم أنشودة آمون، والتي يعاد إحياؤها بنفس الكلمات الفرعونية.

- يشارك الفنان محمد حماقي بأغنية ترحيبية لزوار الأقصر، تذاع بالتزامن مع فقرة راقصة من سوق سافوي.

أغنية لـ حماقي وأنشودة آمون ورقصات فرقة رضا

- تسجيل عدد من الفقرات بمعبد حتشبسوت والكرنك، وعدد من المواقع الأثرية بالمدينة، لإذاعتها بالتزامن مع الاحتفالية على غرار ما جرى بموكب المومياوات.

- تجهيز عدد من عربات الخيول «الحناطير» التي تتميز بها الأقصر، وإضاءة جوانبها، إذ ستشارك بإعادة تجسيد أغنية فرقة رضا الشهيرة «الأقصر بلدنا بلد سواح».