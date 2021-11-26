تفاصيل احتفال نجوم الغناء العربي بفوز نادي الهلال ببطولة آسيا «صور»

ضمن فعاليات موسم الرياض، وفي ليلة ترفيهية رياضية فنية وطنية، احتفل الجميع بزعيم آسيا، نادي الهلال السعودي، بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا 2021.

أصالة نصري تشدو في الاحتفالية بأغنية «لأنك هلالي»

وأقيم الاحتفال، برعاية وحضور المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ومن تنظيم شركة «روتانا للصوتيات والمرئيات».

الليلة الهلالية، افتتحها تركي آل الشيخ، في حضور نجوم الغناء محمد عبده، راشد الماجد، أصالة نصري، مزعل فرحان، وراشد الفارس، وغنوا بالزي الأزرق الهلالي، وقبل الغناء عاش الجمهور أجواء شبابية جميلة مع «دي جي» سعودي، وفي تلك الأثناء كانت الكواليس في موقع الاحتفال مشغولة، بوصول واستقبال أبطال آسيا، نجوم نادي الهلال.

تركي آل الشيخ، في كلمته على المسرح، قال «أتقدم بخالص الشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد عراب الرؤية وقائدنا الملهم والداعم الأول للرياضة السعودية وجميع القطاعات.. أشكركم فأنتم جمهور عظيم.. فعدا عن الحضور في المكان هناك أكثر من مليون و200 ألف بالانتظار في الخارج يحاولون الدخول فأنتم دائما تفرحونا»، ثم توجه معاليه إلى فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، قائلا: «إذا في شيء أطلبه من فهد، هو جبلنا البطولة للمرة الثالثة».

تركي آل الشيخ: أنتم دائما تفرحونا

وغنائيا، بدأت المطربة أصالة نصري الحفل، فقدمت أغنية «لأنك هلالي»، ثم قدم راشد الماجد، ثلاثة أعمال لزعيم آسيا، وهي: (يا هلال، الهلال، عاشقينك) والأخيرة وطنية سعودية.

والفقرة الثالثة في الحفل كانت من نصيب فنان العرب، محمد عبده، الذي غني باللهجة الهلالية، وغيرها، ثم جاءت فقرة المطرب مزعل فرحان، فقدم أغنية «الزعيم» وأربعة أغنيات أخرى من أعماله.

ثم ختم المطرب راشد الفارس الحفل وغنى: (رقم كم، فرحة هلالي، أينعت، الموج الأزرق، يا هلال) وعددا من أغانيه الأخرى.