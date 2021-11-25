زي الأجداد يتقدم افتتاح طريق الكباش.. 400 شاب وفتاة يقودون العرض بملابس فرعونية

تتجه أنظار العالم نحو أقدم مدينة عرفها التاريخ في محافظة الأقصر، لمشاهدة الاحتفال الأسطوري المنتظر لافتتاح طريق الكباش، الذي يتقدمه 400 شاب وفتاة بالزي الفرعوني، يعبرون من خلاله عن أصالة وعراقة الحضارة المصرية.

يروي الطالب «محمد» أحد أفراد العرض الفرعوني الذي خاض هذه التجربة لأول مرة لـ«الوطن» تفاصيل العرض، إن تدريب الفئة المختارة لتقديم العرض الفرعوني بدأ منذ 20 يوما، وأن ساعات التدريب اليومية تختلف بحسب اليوم، فيوم تصوير الاستعراض استغرق التدريب مدة طويلة من الساعة 5 مساء وحتى 5 صباحا، أما في البروفة تبدأ يوميا من الساعة 8 مساء وحتى 2 بعد منتصف الليل.

محمد: نرتدي الزي الفرعوني الخاص بالاحتفالات عند القدماء المصريين القدماء

وتابع أنهم يرتدون الزي الفرعوني الخاص بالاحتفالات عند القدماء المصريين، ويسيرون على موسيقى تصويرية مستوحاة من الأناشيد الفرعونية حتى يصلوا إلى معبد الأقصر.

خلال الحفل، ينتقل المشاهدون من جميع أنحاء العالم إلى عالم الأسرار العظيمة، عالم المصريين القدماء، لإعلان افتتاح طريق المواكب الكبرى، وهو أطول طريق أثرى في مصر والعالم، ويربط معبد الكرنك بالأقصر.

الأقصر تستعد لاستعادة مكانتها القديمة

وتستعد مدينة الأقصر لاستعادة مكانتها القديمة من خلال إعادة افتتاح طريق الكباش بعد اختفائه لمدة بلغت نحو خمسة آلاف سنة، بحضور عدد كبير من الشخصيات المهمة على المستويين المحلي والدولي.

وينتظر العالم مشاهد الاحتفاليات الضخمة المقامة في مدينة الأقصر على هامش افتتاح طريق الكباش من خلال عدة مراسم تحاكي احتفالات المصريين القدماء منذ أكثر من 5 آلاف سنة بأعياد «الأوبت» في قلب طريق الكباش الفرعوني، وذلك على الهواء مباشرة بأيادي أحفاد الفراعنة في كرنفال تترقبه وسائل الإعلام المحلية والعالمية.