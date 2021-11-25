الأهلي يثأر من المتسببن في ضياع الدوري.. «حسن الهلالي» عاد لينتقم «فيديو»

ثورة يقودها الأهلي في موسمه الحالي على الجميع، أشبه بقصة «حسن الهلالي»، الذي عاد لينتقم من كل من أذوه، تقمص الفارس الأحمر شخصية الهلالي وعاد ليهزم كل من كانوا سببًا في خسارته للقب الدوري في الموسم الماضي.

خسارة الأهلي للدوري

مباريات تسببت في خسارة الأهلي للقب الدوري في الموسم الماضي، خسر المارد الأحمر مباراتين فقط أمام سموحة، وغزل المحلة، وأهدر أمامهما 6 نقاط كاملة، وتعثر في فخ التعادل خلال 10 لقاءات، أبرزها أمام البنك الأهلي والجونة وبيراميدز والإسماعيلي وطلائع الجيش ووادي دجلة والزمالك.

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