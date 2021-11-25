خبراء سياحة: احتفالية طريق الكباش بتنفيذ مصري كامل 100%

قال الدكتور طارق توفيق، عضو اللجنة العليا لسيناريوهات المتاحف والمشرف العام السابق على المتحف المصري الكبير، إن مصر تنفق على البنية التحتية ولكنها أيضا تهتم بالهوية الفرعونية المتفردة.

وبيّن أن الاحتفالية اليوم الخاصة بطريق الكباش في محافظة الأقصر من الألف إلى الياء ستكون مصرية، موضحا أنه سيتواجد 3000 فرد من شباب الجامعات والمدارس لحمل لواء الاحتفالية.

تعاون بين مختلف الوزارات

وأضاف «توفيق» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الخميس ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن العالم كله تتجه أنظاره إلى مصر اليوم بسبب هذه الاحتفالية العالمية التي تتعاون فيها مختلف الوزارات في مصر لتحويل الأقصر إلى مكان بثوب وشكل جديد تماما، مبينا أن مصر حمت منطقة طريق الكباش.

اهتمام الرئيس بالسياحة

من جهته، أكد الدكتور خالد سعد، مدير إدارة آثار ما قبل التاريخ بوزارة الآثار والخبير السياحي الأسري، أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتواجد احتفالات كثيرة في مصر تبهر العالم في ظل وجود دراسات كثيرة في الوقت الحالي للكشف عن آثار جديدة.

ولفت إلى أن تاريخ مصر السياحي لم يتغير على الخريطة العالمية لمدة 60 سنة ولكن تغير في 6 سنوات أخيرة بسبب دعم مالي من الحكومة ودعم من القيادة السياسية.

مسار العائلة المقدسة

وأوضح مدير إدارة آثار ما قبل التاريخ بوزارة الآثار والخبير السياحي الأسري، أن مصر تعد منطقة الوادي المقدس في سيناء وكذلك مسار العائلة المقدسة، موضحا أنه لا توجد دولة في العالم تنافس مصر في هذه الرحلة وتعد مصر حاليا 22 مكانا من أجل أن يكونوا أماكن سياحية منتظرة.

انتظار لتحقيق مصر أعلى معدلات زيارات للسياح الفترة المقبلة

وأشار مدير إدارة آثار ما قبل التاريخ بوزارة الآثار والخبير السياحي الأسري، إلى أن مصر من قبل التاريخ لديها تراث عظيم وهذا لم يحدث في أي دولة في العالم، موضحا أن أعلى نسبة سياحة في مصر وصلت في عام 2010 إلى 10 ملايين شخص ولكن هناك توقعات بزيارات أعلى الفترة المقبلة.