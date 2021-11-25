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محمود مسلم

السفارة المصرية في فيينا تدعو النمساويين لمتابعة احتفالية طريق الكباش

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05:26 م | الخميس 25 نوفمبر 2021
الاستعدادات لاحتفالية طريق الكباش

الاستعدادات لاحتفالية طريق الكباش

دعت السفارة المصرية في فيينا النمساويين وأبناء الجالية المصرية والجاليات العربية إلى متابعة الحدث التاريخي المقرر أن يبدأ مساء اليوم، الخميس، وهو الكشف عن طريق الكباش الأسطوري بمدينة الأقصر الذي جرى ترميمه بصورة كاملة، والمقرر الإعلان عنه في الاحتفالية المقررة مساء اليوم.

احتفالية طريق الكباش مناسبة سيشهد لها التاريخ

وأكدت السفارة، في دعوة أطلقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه المناسبة سيشهد لها التاريخ.

بدورهم، أعرب رموز الجالية المصرية في النمسا عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة التاريخية التي تعكس عراقة الحضارة المصرية وريادتها على العالم.

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