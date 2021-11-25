6 معلومات عن إنجي القاضي مقدمة حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر

الإعلامية والصحفية إنجي القاضي، مقدمة برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، تظهر للمرة الأولى، عبر تقديم حفل افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر، الذي ينتظره المصريون وسط احتفاء عربي وعالمي بهذا الحدث، الذي يحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

بدأت بالصحافة

«القاضي» عضو نقابة الصحفيين، عملت في صحيفة الأهرام إبدو «النسخة الفرنسية من الصحيفة»، بدأت كمراسلة في قناة العربية، وعملت لـ15 عاما في قناة العربية والعربية الحدث، عقب دراستها في كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، ثم انتقلت للعمل كمذيعة عملت كمراسلة في برنامج «البيت بيتك» على التليفزيون المصري، وشاركت في تنفيذ أفلام وثائقية مع قنوات فرنسية عقب أحداث 11 سبتمبر.

اعتداء أنصار جماعة الإخوان على إنجي القاضي

تعرضت المذيعة للاعتداء من قبل أنصار الإخوان المصنفة جماعة إرهابية بحسب حكم قضائي، وذلك أثناء تغطية مظاهرات رافضة لحكم الجماعة أمام مقرها في المقطم، وكذلك اعتداءات من قبل «بلطجية» في ميدان التحرير.

هوايات متعددة ومثل أعلى لها

لدي إنجي القاضي، هوايات عديدة على رأسها القراءة ومشاهدة الأفلام الوثائقية والسينما ولديها أخ وأخت، ومثلها الأعلى في الحياة، أحمد نبيل الهلالي، المعروف بمحامي الفقراء أو قديس اليسار، وكثيرًا ما دافع عن حقوق الفقراء في عيش حياة كريمة.

احتفالية عالمية اليوم في الأقصر

تستعد مصر، اليوم لافتتاح طريق الكباش في محافظة الأقصر، وسط حضور عالمي وإقليمي ووجود لأغلب القنوات العالمية، لنقل عظمة الحضارة الفرعونية القديم.

وحرصت وزارة السياحة والآثار، على تجديد الطريق طوال 4 سنوات، مع ترميم التماثيل الموجودة على جانب الطريق، ليصبح بذلك أكبر طريق مفتوح يضم آثار في العالم.