شعبة إلحاق العمالة تشيد بقرار عودة الطيران المباشر بين مصر والسعودية

علقت شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، اليوم الخميس، على قرار المملكة العربية السعودية بفتح الطيران المباشر مع مصر، بدءا من الأربعاء المقبل، الأول من ديسمبر.

فتح الطيران المباشر مع مصر

وقال عبد الرحيم المرسي، عضو شعبة إلحاق العمالة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «هذا القرار أضفى سعادة بالغة للمسافرين للعمل والمسافرين إلى المملكة من العاملين بالخارج»، مشيرًا إلى أن هذا القرار فتح الطريق إلى الكثير من قوائم الانتظار للسفر بغرض العمل في المملكة.

سعادة بالغة للمسافرين للعمل إلى المملكة

وقدم «المرسي» الشكر لقيادة المملكة متمثلة في الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على هذا القرار الذي أسعد الجميع، قائلا: «هذا القرار يقضي على مشاكل 70 ألف عامل مصري لتعليق سفرهم للسعودية، تعاقدوا وحصلوا على تأشيرات عمل سعودية جديدة منذ التعليق الأخير للسفر ولم يتمكنوا من السفر إلى السعودية مباشرة واضطر بعضهم للسفر ترانزيت وحجز لمدة 14 يوما في دولة ثالثة بتكاليف باهظة».

وكانت شركات إلحاق العمالة تلقت تعليمات من مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية بشأن إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بتعليق القدوم المباشر مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، الذي يستلزم قضاء «14» يومًا خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة كورونا».

وتابع «المرسي»: «وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة كورونا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول».

وأوضح: «تقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية: «جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية فيتنام الاشتراكية، جمهورية مصر العربية، جمهورية الهند»، دون الحاجة إلى قضاء «14» يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة».

وأردف: «وذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر المقبل، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة «5» أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص».