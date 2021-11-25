وزير الآثار: الأقصر ارتدت ثوبا جديدا بعد افتتاح طريق الكباش

قال الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، إن ضيوفنا الأجانب من أكثر من 30 دولة وملايين المشاهدين، مؤكدا أن كل مكان في مدينة الأقصر شاهد على حضارة مصر الفريدة، وعمر أكثر من 3100 عام، وفناء الملك أمنحتب الثالث مكان آثري عظيم.

وأوضح «عناني»، أنه في عام 1989 تم اكتشاف أكثر من 20 تمثالا كانوا في الفناء الذي كانت تتم فيه الاحتفالات ومن ضمن الاحتفالات عيد الإبت.

التنفيذ كما وجهّ الرئيس

وتابع وزير السياحة والآثار: «استخدم الرئيس لفظًا هستعين به وهو لتقديم الأقصر في ثوب جديد والانتهاء من كشف طريق الكباش، ومش عارف أشكر مين ولا مين وهنا اكتشفنا أول تمثال برأس إنسان في عام 1949 على يد آثر مصري».

وأضاف: «ومن حينها يعمل الآثاريون المصريون بنحو أكثر من 70 عاما وسط عمل فوق الأرض وتحت الأرض، وتم فتح الطريق لربط الكرنك بالأقصر لأنها تستحق».

ووجه وزير الآثار التحية لكل العاملين في محافظة الأقصر قائلا «هذا الأمر ظل من عام 2004 حتى 2010 توقف في عام 2011 ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإعادة الأمر مرة أخرى في النصف الثاني من عام 2017 بتكليف الهيئة الهندسية بإدارة المشروع».

عدد التماثيل المكتشفة

وأوضح وزير السياحة، أن العمل الأثري لم ينتهِ ولكن مستمر ولسنوات عديدة وتم الكشف عن 250 تمثالا برأس كبش و807 تماثيل برأس إنسان، مبينا أن التماثيل برأس كبش بدأت في القرن الرابع عشر ولكن برأس الإنسان في القرن الرابع، مبينا أن هذه الكشوفات تعد ثلث الآثار فقط.

أهداف كشف الأقصر

وبيّن وزير السياحة، أن أول أهداف الكشف اليوم في الأقصر هو الانتهاء من أعمال الهوية البصرية بمحافظة الأقصر كما وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد مؤتمرات الشباب وكان التصميم من شباب الجامعة الألمانية وبتنفيذ الهيئة الهندسية والتعاون مع محافظ الأقصر حيث تم إضافة هوية بصرية في محطات السكة الحديد والقطارات والمطارات والحناطير ومختلف الأماكن.

عدم إيمان بمقولة ثلث آثار العالم

وأكد وزير السياحة أنه لا يؤمن بمقولة أن الأقصر بها ثلث آثار العام لأن الآثار في مصر لا يمكن مقارنتها بالآثار الموجودة في العالم، حيث إن نسبة الآثار في الأقصر فريدة وهي مدينة واحدة فقط في مصر.

الاستعانة ببيت خبرة أجنبي

وأكد وزير الساحية أن مصر استعانت ببيت الخبرة في السياحة، الذي طالب عند الترويج لمصر سياحيا بأن يتم التعبير عن مصر بأنها مقصد سياحي ناضج بالحياة وأنها دولة شابة وتعتز بحضارتها مع ضرورة تنظيم فعاليات كثيرة لأن الناس تشاهدها وتنشر رسالة بأن مصر بلد أمان وستشجع السياح على الحضور إلى مصر مرات كثيرة، وكذلك تزيد هذه الحفلات من الانتماء عند المصريين.

وتابع: «كلنا شوفنا رد فعل الأطفال بموكب المواميات الملكية واعتزوا بمصريتنا والفقرة القادمة عرض فني مستوحى من عيد الإبت وده من أهم الأعياد بيحصل في الشهر الثاني من السنة بمناسبة الفيضان وهو اسم الشهر الثاني من التقويم القبطي بابا والعيد قائم على الفيضان وكانوا بيجوا بالنيل وبيرجعوا بالنهر، ده كان من 3400 سنة وعيد بدأ مدته 11 يوما وزاد إلى 27 يوما، وبنشوف نفس الاحتفال في عيد أبو حجاج في الأقصر لما بيشيلوا المراكب ويحتلفوا بيها لإننا نسيج واحد على مدار آلاف السنوات».

شكر إلى السيسي والداخلية والمخابرات ورئيس الوزراء

وتابع وزير السياحة: «أحب أوجه الشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية على دعمه الدائم لملفي السياحة والآثار، من متابعة ودعم مادي ومتابعة شخصية وتبنى الفعالية عشان نوري الأقصر بشكل مختلف وبيشرفنا في الفعاليات والشكر كذلك رئيس مجلس الوزراء للإشراف على العمل الجماعي بين الوزارات وجاء أكثر من 7 مرات وكان بيطلع السقالات والتعاون من جهاز التعمير والأقصر ووزارة الداخلية وأتوجه بالشكر لجهاز المخابرات العامة والشركة المصرية المنظمة للحفلة».

وأكد: «أشكر زميلاتي وزملائي في هيئة تنشيط السياحة والآثريين وكل من شارك لظهور الأقصر بالمظهر الذي تستحقه وسنستمر في تنفيذ الفعاليات في محافظات أخر لكي نري العالم جمال بلدنا».

احتفالية عالمية اليوم في الأقصر

وافتتحت جمهورية مصر العربية، اليوم طريق الكباش في محافظة الأقصر وسط حضور عالمي وإقليمي ووجود أغلب القنوات العالمية لنقل عظمة الحضارة الفرعونية القديم، وحرصت وزارة السياحة والآثار على تجديد الطريق طوال 4 سنوات مع ترميم التماثيل الموجودة على جانب الطريق ليصبح بذلك أكبر طريق مفتوح يضم آثار في العالم.