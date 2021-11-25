«المشدد» 10 سنوات لـ4 متهين بالشرابية: روعوا 6 مواطنين بأسلحة نارية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول والثاني، وسنة للمتهم الثالث، و3 سنوات للمتهم الرابع، لإدانتهم باستعراض القوة واستخدام العنف بالشرابية، ضد 6 مواطنين استخدموا الأسلحة النارية، حتى بلغوا مقصدهم، وأحدثوا إصابات بهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مسعد محمد، وعضوية المستشارين محمد خيري أحمد، ومحمد منير محمد، وأمانة السر يوسف زهدي، وبهاء الطنطاوي.

تحقيقات النيابة العامة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 8332 لسنة 2020 جنايات الشرابية، أن «أحمد. ع»، و«سلامة. ع»، و«محمود.خ»، و«أحمد. ج»، في غضون شهر يونيو2020، بدائرة قسم شرطة الشرابية، استعرضوا القوة واستخدموا العنف ضد أهالي منطقة مساكن الشرابية، ومن بينهم المجنى عليهم «أحمد. خ»، و«محمد. م»، و«أحمد. ف»، و«إبراهيم. ف»، و«أيمن. م»، و«عادل.ع»، بقصد ترويعهم، وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم.

كما أن المتهم الأول والثاني قتلا المجنى عليه «أحمد.خ» عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، فبعد نشب الخلف بين الأول والمجنى عليه فأضمر الشر في نفسه واستعان بالثاني الذي أعد سلاح أبيض، وما ظفرا المجنى عليه حتى أنقض المتهم الثاني عليه مسدداً لجسده طعنة بموضع قاتل من جسده في الصدر من الناحية اليسرى قاصدًا من ذلك قتله، حال تواجد المتهم الأول على مسرح الجريمة حاملاً سلاح ناري «فرد خرطوش» مطلقاً عدة أعيرة نارية منه ليشد من أزره، فأحدثا به الإصابات المبنية بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

كما أن المتهمين الثالث والرابع ضربا المجنى عليه «أحمد.ع» عمدًا بأن أطلق الرابع عدة أعيرة نارية من السلاح الناري «فرد خرطوش»، استقرت بخلفية الرأس وأعلى الظهر وبالكتف الأيسر، فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة ليشد من أزره.

الشاهد الرئيسي

وجاء في أقوال الشاهد «خالد. أ» عامل بمقهى، أنه بناء على مشادة كلامية حدثت بين المتوفى والمتهم الثاني، قام على إثرها الأخير بالتعدي على المتوفي بالضرب باستخدام سلاح أبيض «سيف» كان بحوزته، واستقرت تلك الضربة بمنطقة الجبهة، وعقب ذلك تم محاولة إجراء مجلس صلح إلا أنها لم يثمر بثمة نتائج، وعقب بضعة ساعات قام المتهم الأول بالاشتراك مع المتهم الثاني على إثر الشجار السابق بطعن المجنى عليه طعنة واحدة مستخدمًا سلاح أبيض كان بحوزة المتهم الأول، واستقرت تلك الضربة بمنطقة الصدر والتي أودت بحياته.

تحريات المباحث

وجاء في تحريات المباحث، أنه بفحص شجار بين الطرفين وبالانتقال لمكان الواقعة نمي إلى سمعه من الأهالي حدوث تعدي بالضرب باستخدام سلاح أبيض «سيف» من قبل المتهم الثاني للمجنى عليه، وأسفرت عن إصابة الأخير بمنطقة الجبهة، فقام بمحاولة إجراء مجلس صلح خشية حدوث ثمة إصابات أخرى بين الطرفين.

إلا أن كلا الطرفين رفضوا الصلح، وعقب بضعة ساعات أبصر المجنى عليه مهرولًا في اتجاه الشارع محل الواقعة، ويضع يده على منطقة صدره ثم سقط بجوار مدخل منزل، وحال ذلك أبصر المتهم الثاني ممسكًا بسلاح ناري «فرد خرطوش»، وأطلق أعيرة عشوائية في الهواء، وقادما تجاهه خلف المجنى عليه، أنه عقب إبصار المتهم الثاني لرقيب الشرطة فر هاربًا.

وأثناء ذلك نمى إلى سمع الأخير من أهالي المنطقة، بأن المتهم الأول قام بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض «سيف» كان بحوزته، بمنطقة الصدر أثناء الشجار، وأضاف أبصاره للمتهم الثالث حاملًا بسلاح ناري فرد خرطوش أثناء المشاجرة.