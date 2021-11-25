«التضامن» تدعو لوقف العنف ضد النساء تحت شعار «أنتم أبطال أسرتكم»

أطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وذلك تحت شعار «أنتم أبطال أسرتكم»، حيث تبدأ الحملة من اليوم الخميس الموافق 25 نوفمبر، وتستمر حتى العاشر من ديسمبر المقبل، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إننا ندعم دائما وأبدًا سيدات مصر البطلات والمثابرات والمكافحات، ونؤكد على أن المرأة هي حجر الأساس لاستقرار الأسرة المصرية في كل الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة سواء كانت امرأة ريفية أو حضرية أو بدوية، مشيرة إلى أن حملة وزارة التضامن الاجتماعي تركز على قضايا السيدات الأولى بالرعاية مثل العنف ضد الفتيات اليتيمات وضد السيدات اللاتي يعانين من مستوى تعليمي واقتصادي محدود، والسيدات المطلقات، والمرأة ذات الإعاقة، وكبار السن، خاصة أن الوزارة تقدم خدماتها لأكثر من 60% من تلك الفئات تحت مظلة برامج الرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وجوه عديدة للعنف ضد المرأة

وأضافت القباج أن العنف ضد المرأة له وجوه متعددة، لذلك تشمل حملة وزارة التضامن عددًا من القضايا منها ختان الإناث والزواج المبكر والاتجار بالبشر ومواجهة الاستغلال الاقتصادي للمرأة والعنف ضد السيدة المسنة، وكذلك حرمان الطفلة من حقها في التعليم والصحة، وزواج الصفقة كأحد أشكال الاتجار في البشر.

القطاعات المستهدفة من الحملة

وتستهدف الحملة قطاعات مختلفة منها المواطنين الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الفئات الأولى بالرعاية من خلال تعريفهم بمنظومة الخدمات التي تقدمها لهم الوزارة واستعراض قصص سيدات نجحن في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية، موضحة أن الحملة تتضمن عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة، حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي والتي قام بإصدارها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن الرائدات الاجتماعيات هن سفيرات وجنود الوزارة في الميدان وفي جميع أنحاء الجمهورية بما يشمل القرى والنجوع والمناطق الحضرية والنائية وأنهن شريكات في مكافحة جميع اشكال العنف ونقص الوعي بكثير من القضايا التي يؤدي التصدي لها إلى نهضة المجتمعات المحلية، ومن المخطط أن تعقد الرائدات ندوات للتوعية بأهداف الحملة على مدار شهري نوفمبر وديسمبر، داعية كل الفئات لتطبيق السلوكيات الإيجابية بعد المشاركة في الحملة، من أجل تكوين مناخ ثقافي واجتماعي داعم لقضايا مناهضة العنف ضد الفتاة والمرأة، والتفاعل مع هاشتاج «#أنتم أبطال أسرتكم».. من أجل الحفاظ على حقوقهن وتمتعهن بحياة كريمة تليق بكرامتهن وبقدرهن.