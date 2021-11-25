«التعليم» تحذر أولياء الأمور من استخدام العنف ضد الأطفال: ساعدوهم

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، على أولياء الأمور والمعلمين بضرورة تحسين نفسية الأطفال من خلال الاستماع لمشكلاتهم وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن رأيهم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن العنف هو أي فعل تكون نتيجته أذى بشكل ما، موضحة أشكال العنف، وتأثير العنف ضد المرأة على الأطفال التي جاءت كالتالي:

تعرف على أشكال العنف

- العنف الأسري

- الضرب والاستغلال النفسي والحرمان المادي.

- العنف الجسدي

- التحرش والتعدي الجسدي.

- العنف الرقمي

- إرسال رسائل تخويف أو تهديد عبر الإنترنت أو إرسال رسائل وصور دون موافقة المستلمة أو الإفصاح عن المعلومات الشخصية.

تأثير العنف ضد المرأة على الأطفال

- ردود فعل الأطفال في سن ما قبل المدرسة

*التبول اللإرادي.

*مص الإصبع.

*البكاء المستمر.

*ظهور علامات رعب كمحاولة الاختباء.

*صعوبات في النوم.

ردود فعل الأطفال في سن المدرسة

*يكونوا أكثر انطوائية.

*تقل مشاركاتهم في الأنشطة المدرسية.

*يقل عدد أصدقائهم.

*تنخفض درجاتهم المدرسية.

*تظهر عليهم آثار صحية كالصداع وآلام المعدة.

كيفية مساعدة الأطفال على تحسين نفسيتهم

- الاستعانة بمختص نفسي إذا احتاج الطفل.

- خلق بيئة آمنة في المنزل.

- مساعدة الطفل على حل مشكلاته.

- تقديم الدعم والرعاية الجيدة له.

- مساعدته على التعبير على مشارعه أول بأول.

وفي سياق منفصل، وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على عقد مسابقة بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن، لأوائل طلاب للصفوف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوية، وترصد «الوطن» في السطور التالية ضوابط المسابقة:

- تشكل لجنة على مستوى الإدارة برئاسة مدير الإدارة وعضوية مديري المراحل التعليمية وموجهي أوائل المواد الدراسية الأساسية والتربية الاجتماعية.

- تشكل لجنة على مستوى المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير التعليم العام ومديري المراحل التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية الأساسية والتربية الاجتماعية.

- السماح بتعليق «بانر» المسابقة الذي يحمل شعار الوزارة والحزب بالمكان المخصص.

- تقوم اللجان بالتنسيق مع لجة أمانة التعليم بحزب مستقبل وطن على مستوى المحافظة والإدارة في جميع الإجراءات المتعلقة بالمسابقة.

- تكليف المسئول الإعلامي بالمديرية والإدارة بالتغطية الإعلامية للمسابقة بالتعاون مع المسئول الإعلامي بالحزب.

- إتاحة تحميل سجل المشروعات القومية من خلال الموقع الرسمي للوزارة.