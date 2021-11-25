«التعليم» تعلن مسابقة جديدة للطلاب

وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على عقد مسابقة بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن، لأوائل طلاب للصفوف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوية العام بالمدارس الرسمية والخاصة عربي، على مستوى الإدارات المديريات التعليمية والجمهورية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية ضوابط المسابقة

- تشكل لجنة على مستوى المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير التعليم العام ومديري المراحل التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية الأساسية والتربية الاجتماعية.

- تشكل لجنة على مستوى الإدارة برئاسة مدير الإدارة وعضوية مديري المراحل التعليمية وموجهي أوائل المواد الدراسية الأساسية والتربية الاجتماعية.

- تقوم اللجان بالتنسيق مع لجة أمانة التعليم بحزب مستقبل وطن على مستوى المحافظة والإدارة في جميع الإجراءات المتعلقة بالمسابقة، والالتزام بالمواعيد التي تحددها لجنة أمانة التعليم بالحزب.

- السماح بتعليق «بانر» المسابقة والذي يحمل شعار الوزارة والحزب بالمكان المخصص.

- تكليف المسئول الإعلامي بالمديرية والإدارة بالتغطية الإعلامية للمسابقة بالتعاون مع المسئول الإعلامي بالحزب.

- يتولى الحزب توفير الهدايا والجوائز المالية للفائزين وتقديم الحوافز المادية للمشرفين والمشاركين وفق موازنة المسابقة، مع مراعاة عدم تحمل الوزارة أي أعباء مالية طبقاً لما هو محدد بلائحة المسابقة ويتم تحميل الـ(C.D) الخاص بالمشروعات القومية للدولة المصرية وتوزيعه على الإدارات والمدارس المشاركة لتمكين الطلاب من الاطلاع عليها.

- إتاحة تحميل سجل المشروعات القومية من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

تعرف على نظام المسابقة

- المسابقة متاحة لجميع المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة الرسمية والخاصة عربي.

- تقوم كل مدرسة مشاركة في المسابقة بتشكيل فريق يتكون من 10 طلاب وطالبات للمرحلة الابتدائية والإعدادية، أما بالنسبة لفرق المرحلة الثانوية فتتكون من 9 طلاب وطالبات.

- تخصيص عدد 2 مشرف لكل فريق المصاحبة الفريق أثناء عقد المسابقة.

- تصعيد ثلاث مدارس بواقع مدرسة لكل مرحلة (ابتدائي، اعدادي، ثانوي عام) من كل إدارة تعليمية.

المسابقة من خلال أربعة مراحل وهي الآتي

- المرحلة الأولى

تتم بين المدارس على مستوى المجلس القروي أو الحي لتحديد المدرسة الفائزة في كل مرحلة تعليمية للتصفية على مستوى الإدارة.

- المرحلة الثانية

على مستوى الإدارات التعليمية وتخوض المنافسة المدارس الفائزة من المرحلة الأولى وتتم التصفيات باختيار فريق واحد لكل مرحلة تعليمية.

- المرحلة الثالثة

على مستوى المحافظة وتخوض المنافسة الفرق الفائزة على مستوى الإدارة وتتم التصفيات لتحديد الفريق الأول على مستوى المحافظة.

- المرحلة الرابعة

التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية وتتم بين فرق المحافظات لتحديد المحافظات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى لكل مرحلة.

«شوقي»: أسئلة المسابقة اختبار من متعدد

وأكد وزير التربية والتعليم في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الموجهين الأوائل للمواد الأساسية على مستوى الإدارة يتولوا وضع الأسئلة خلال المرحلة الأولى والثانية للمسابقة والموجيين العموم للمواد الأساسية على مستوى المديرية خلال المرحلة الثالثة يتولوا وضع ورقة أسئلة بها خمسة أسئلة في كل مادة وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد في زمن قدرة 20 دقيقة لكل مادة ويجيب عليها الفريق تحريرياً بنفس الورقة.

وأضاف، أن موجه أول التربية الاجتماعية على مستوى الإدارة والموجه العام على مستوى المديرية يتولوا إعداد مجموعة من الأسئلة حول المشروعات القومية الكبرى للدولة وعلى كل فريق سحب ورقة ليجيب علها شفويا وتمثل 25% من إجمالي الدرجة، ويتولى مدير وعموم تنمية المواد الدراسية والتربية الاجتماعية وضع أسئلة المسابقة للمرحلة النهائية لتحديد المدارس الفائزة من المراحل الثلاثة على مستوى الجمهورية.