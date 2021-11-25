تعرف على أكثر 10 سيارات مبيعا بأوروبا.. «بيجو 2008» في الصدارة

أعلنت JATO Dynamics، رسميا، قائمة السيارات الأكثر مبيعاً في أوروبا خلال أكتوبر الماضي، وكان للتقرير المعلن صدى واسعا عقب الإعلان عنه؛ لما يحمل من مفاجأة لأول مرة.

خروج فولكس فاجن جولف من القائمة

وبحسب أرقام JATO Dynamics، فإن فولكس فاجن جولف التي تتصدر المبيعات بشكل دائم تقريبا لا توجد في القائمة التي تحمل أسماء 10 سيارات، وحل على القائمة ضيف جديد وكانت هذه المفاجأة الثانية.

- احتلت بيجو 2008 الجديدة موديل 2022 القائمة كونها السيارة الأكثر مبيعاً في أوروبا، خلال شهر أكتوبر الماضي، وبلغت المبيعات 18 ألفا و109 سيارات بانخفاض 5.2% عن نفس الفترة من عام 2020.

- وفي المركز الثاني رينو كليو بمبيعات وصلت إلى 14 ألفا و639 سيارة، بانخفاض 34% عن نفس الفترة من العام الماضي 2020.

- أما رينو سانديرو، التي تطرح باسم داسيا في أوروبا، جاءت في المركز الثالث بمبيعات وصلت إلى 14 ألفا و34 سيارة، بانخفاض 8.3% عن العام الماضي 2020.

- وفي المركز الرابع، جاءت بيجو 208 بمبيعات وصلت إلى 13 ألفا و978 سيارة، بانخفاض 26% عن نفس الفترة من العام الماضي 2020.

- وفورد فوكس جاءت في المركز الخامس بمبيعات وصلت إلى 12 ألفا و704 سيارات، بانخفاض 15% عن نفس الفترة من العام الماضي 2020.

- وفي المركز السادس، جاءت فيات 500 الجديدة بمبيعات وصلت إلى 12 ألفا و555 سيارة، بارتفاع 12% عن العام السابق.

- أما فيات باندا فاحتلت المرتبة السابعة بمبيعات وصلت إلى 12 ألفا و391 سيارة، بانخفاض 35% عن العام الماضي.

- وجاءت أوبل كورسا في المركز الثامن محققة مبيعات 12 ألفا و355 سيارة، بانخفاض 41% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020.

- وفي المركز التاسع، فولكس فاجن تي روك، التي حققت مبيعات 12 ألفا و116 سيارة، بانخفاض 19% عن نفس الفترة من العام الماضي 2020.

- أما في المركز الأخير والعاشر، جاءت رينو Captur بمبيعات وصلت إلى 12 ألفا و99 سيارة، بانخفاض 34% عن العام الماضي 2020.